Legacy of Kain, qualcosa si muove: Crystal Dynamics si appella a voi

Da quando sono emerse le prime informazioni e poi l’ufficialità circa il passaggio dei team occidentali di Square Enix sotto l’egida di Embracer Group, comprese le loro proprietà intellettuali, ci hanno pensato un po’ tutti: tra le saghe che passavano di mano con l’acquisizione, oltre ai vari Thief, Tomb Raider (lo trovate su Amazon) e Deus Ex, figura anche Legacy of Kain.

La celebre saga, rimasta in soffitta da ormai parecchi anni, potrebbe vivere un nuovo futuro ora che è nelle mani di un publisher diverso rispetto al passato: qualcosa, infatti, sembra si stia già muovendo in questa direzione.

Come notato dai giocatori e segnalato su Reddit, infatti, Embracer e Crystal Dynamics hanno lanciato un sondaggio che chiede ai fan di esprimersi proprio in merito alla loro esperienza con Legacy of Kain e con i giochi di vampiri, più in generale.

Se siete interessati a partecipare e farvi sentire, potete trovare il sondaggio al link di seguito.

Il sondaggio a tema Legacy of Kain fa ben sperare

Le domande del sondaggio spaziano tra diversi argomenti legati alla saga: viene chiesto se se ne abbia esperienza diversa o se si sia passato del tempo a vedere qualcun altro che ci giocava – magari su YouTube o Twitch.

Viene anche domandato cosa pensereste «dell’annuncio di un nuovo gioco sui vampiri, non necessariamente Legacy of Kain», chiaramente per tastare l’interesse del pubblico in merito a questa possibile nicchia e al suo ritorno.

Una pagina del questionario è specificamente dedicata a «il futuro della serie Legacy of Kain», con il giocatore chiamato a rispondere a domande come «come reagiresti all’annuncio di un nuovo gioco?» e «cosa vorresti che fosse il prossimo gioco della serie?». Tra le opzioni vengono indicati «rimasterizzazione di uno dei giochi originali», «remake di uno degli originali», «un reboot della serie» o un «sequel dei giochi originali».

Da lì, il questionario domanda anche di quali episodio nello specifico di vorrebbe un remake (o una remaster) e su che piattaforme lo si vorrebbe giocare. Insomma, parliamo di un sondaggio che sta tastando il terreno per capire in che misura Embracer possa muoversi in futuro con questa IP.

Nelle scorse settimane, altri indizi avevano suggerito un possibile ritorno di Legacy of Kain ed era apparso chiaro che l’amore dei fan non si è mai sopito: pensate alla gioia con cui è stato accolto il ritorno su GOG.

Il ritorno di Raziel, con questa indagine di Crystal Dynamics, potrebbe farsi di un passetto più vicino.