L’editor di Elden Ring è così dettagliato da poter creare personaggi a dir poco inquietanti

Elden Ring è a poco più di un mese dall’uscita e adesso è protagonista anche di un altro leak (dopo gli spoiler di qualche settimana fa) che ci fa avere uno sguardo più da vicino all’editor del personaggio.

Il leak in questione ci fa vedere alcune delle opzioni di personalizzazione del proprio avatar e quello che possiamo notare è un livello di dettaglio e attenzione che non abbiamo mai trovato all’interno dei prodotti di FromSoftware.

La personalizzazione è talmente curata che è possibile anche cambiare i lineamenti del volto in maniera così dettagliata da poter dare al nostro personaggio aspetti decisamente inquietanti. Il livello di personalizzazione elevato a tal punto da permettere la creazione di volti decisamente particolari (così come è possibile notare nel video qui di seguito) che non possono fare a meno di generare una certa ilarità.

Nel video su YouTube si possono visionare tutte le opzioni che l’editor è in grado di offrire. Immancabili sono le classiche statistiche del personaggio come Forza, Destrezza, Vigore, Fede, Intelligenza e, anche se nel video non è visibile, sicuramente saranno presenti anche le varie classi e anche i vari pre-set del corpo del personaggio.

Abbiamo poi il colore della pelle che può spaziare tra tutte le tinte e tonalità dello spettro, i capelli e i peli facciali, anche di questi ovviamente è possibile scegliere il colore.

Sembra quindi che FromSoftware abbia puntato il tutto e per tutto anche sulla possibilità di personalizzare a piacimento fino all’ultimo particolare il proprio Senzaluce.

Nel frattempo, Elden Ring è anche diventato il gioco più desiderato dagli utenti di Steam – e ovviamente c’era da aspettarselo.

Per concludere, Elden Ring non è l’unico progetto a cui sta lavorando FromSoftware: a quanto pare a breve potrebbe arrivare anche il ritorno di una storica serie della software house.