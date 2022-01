Non solo Elden Ring: FromSoftware potrebbe ritornare presto con una sua storica saga

Quando sentiamo parlare di FromSoftware ci vengono immediatamente in mente la serie di Dark Souls, Sekiro: Shadow Die Twice, ma soprattutto ci viene in mente l’attesissimo e di prossima uscita Elden Ring.

In realtà molti appassionati si ricorderanno un’altra serie storica della software house, ovvero Armored Core, sostanzialmente uno sparatutto in terza persona caratterizzato dalla presenza di mech da combattimento e ambientato in un universo sci-fi.

Il più recente episodio della serie è stato Armored Core: Verdict Day, uscito nel 2013. Sono passati dunque molti anni dall’ultima iterazione della serie e molti fan potrebbero chiedersi se nei piani di From ci sia effettivamente la volontà di riportare sul mercato la storica serie.

Effettivamente potrebbe essere proprio questo il caso. L’utente di ResetEra Red Liquorice ha ricevuto un sondaggio da FromSoftware che sembrerebbe rivelare importanti dettagli riguardanti il possibile nuovo capitolo del gioco di combattimento con i mech.

I dettagli rivelati includono la dicitura «un mondo sci-fi creato da Hidetaka Miyazaki», «un’azione dinamica tridimensionale» e un «alto livello di personalizzazione».

Nel sondaggio sottoposto al giocatore si legge:

«Il titolo è un TPS (sparatutto in terza persona) d’azione mecha, che ti consente di muoverti in una grande mappa che rappresenta un unico mondo sci-fi con azione dinamica di mech. Affronterai nemici forti e feroci battaglie sia a lungo che a corto raggio usando pistole e lame».

La storia si baserebbe sul controllo del Melange, una misteriosa sostanza che potrebbe fare avanzare la società umana in maniera drastica attraverso grandi progressi tecnologici. In passato questa sostanza pare sia stata già causa di danni catastrofici sul pianeta Bashtar e, dopo un periodo di inattività, ritorna a preoccupare le forze in gioco che tentano di comprendere come sfruttarla al meglio.

A quanto pare inoltre il sondaggio in questione è anche corredato di immagini e di un breve filmato, testimoniando comunque lo stato avanzato dello sviluppo del gioco.

In attesa di saperne di più sul possibile nuovo Armored Core, potete dare un’occhiata a uno dei nuovi nemici di Elden Ring, gioco From di prossima uscita.

Elden Ring che sembra essere proprio il gioco perfetto, a detta dello stesso Miyazaki, nonché arricchito da un mondo pienamente interconnesso che ci fa venire sempre più voglia di essere esplorato.