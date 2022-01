Elden Ring batte tutti su Steam: i giocatori lo desiderano più di ogni altra cosa

Elden Ring è sempre più vicino, per la gioia di molti (anzi moltissimi) che non vendono l’ora di perdersi nel mondo creato da Miyazaki e George R. R. Martin.

L’hyper per il nuovo Souls di FromSoftware è alle stelle, le aspettative sono molto alte, fomentate ancora di più dallo stesso Miyazaki che ha giudicato la sua nuova creazione come «il gioco perfetto», anche se ammette che non lo giocherà.

D’altronde tutto questo interesse da parte dei giocatori più disparati, dunque non solo dagli appassionati dei Souls, c’era sicuramente da aspettarselo.

Inutile dire che il gioco ha già portato a casa ben 8 premi senza ancora neanche essere uscito.

Con queste premesse non ci stupisce di certo venire a sapere che Elden Ring è adesso diventato il gioco in assoluto più inserito nella wishlist di Steam da parte dei giocatori, superando anche il tanto atteso Dying Light 2.

Come viene fatto notare dall’utente AshenOne di ResetEra, Elden Ring ha adesso raggiunto il primo posto tra i giochi più desiderati di Steam ed è la prima volta che accade da quando è stata aperta la pagina del titolo sulla piattaforma.

Lo stesso AshenOne afferma che Dying Light 2 fosse presente alla posizione più alta della lista sin da dicembre 2020, e che la sua pagina di Steam esiste da più tempo rispetto a quella di Elden Ring.

Insomma Elden Ring è già un grande successo commerciale senza essere ancora uscito sul mercato, e qua stiamo considerando solamente gli utenti che l’hanno inserito in wishlist, senza tenere conto chi l’ha preordinato, lo comprerà al day one, o lo comprerà semplicemente su altre piattaforme diverse dal PC.

Visto che il nuovo gioco From si avvicina, potete stare tranquilli poiché l’esperienza si prospetta ricca di brutalità proprio come la software house ci ha sempre abituato.

Per concludere, un nuovo filmato di gameplay ha svelato un nemico che sembra venire proprio da Dark Souls: se volete potete dargli un’occhiata direttamente a questo link.