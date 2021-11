League of Legends, che successo Arcane! Arriva la seconda stagione

Arcane, la serie Netflix ispirata a League of Legends, sta avendo un successo senza paragoni e decisamente inaspettato.

Riot Games sta cogliendo la palla al balzo e sta sfruttando l’enorme popolarità che sta ottenendo la serie per inanellare un po’ di nuovi annunci.

Lo show proposto da Netflix però rimane l’argomento più caldo delle ultime settimane: anche noi, infatti, ci siamo espressi in maniera risolutamente positiva su di esso.

Il successo di Arcane stupisce ancora di più perché non in molti si aspettavano che sarebbe diventato un cult in così poco tempo, riuscendo ad ammaliare lo spettatore tramite tutto ciò che ci si può aspettare da una serie che si rispetti: una storia entusiasmante, personaggi ben caratterizzati e sequenze di combattimento da lasciare a bocca aperta.

Lo show inoltre per essere apprezzato non ha bisogno di essere guardato da spettatori ben consapevoli della storia del MOBA da cui è tratto. Il prodotto infatti è perfettamente godibile anche da chi non ha la minima idea di cosa sia League of Legends.

Non c’è da sorprendersi dunque dell’annuncio di Netflix e Riot Games, i quali ci fanno sapere che la seconda stagione di Arcane è già in produzione.

Ready yourselves, friends. Season 2 of Arcane is now in production. Where’s a Hexgate when you need one? pic.twitter.com/3aUeWuQ5Uu — Arcane (@arcaneshow) November 21, 2021

La serie segue le gesta e le relazioni interpersonali di alcuni tra i più significativi personaggi di League of Legends: Jinx, Jayce, Vi, Caitlyn e Ekko. Il tutto seguendo la strategia sicuramente efficace di far uscire tre episodi a settimana, un modo per mantenere viva nel tempo l’attenzione dello spettatore.

Ovviamente ancora non si sa niente su una possibile data d’uscita per la stagione 2, ma speriamo di non dover aspettare molto, considerando che i lavori sono già al via.

Parallelamente al successo di Arcane neanche League od Legends si ferma: recentemente, infatti, è stato annunciato un nuovo crossover con Fortnite.

Infine, rimanendo in tema, anche Wild Rift per smartphone è un ottimo titolo e ve ne abbiamo parlato proprio tra queste pagine.