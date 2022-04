Dopo NES, arriva un’altra retroconsole in mattoncini LEGO

Dopo LEGO NES (che potete acquistare su Amazon), sembra stia per arrivare a breve un nuovo set dei famosi mattoncini che renderà omaggio a un’altra retroconsole di tutto rispetto.

Come suggerito da Promobricks (via VGC) si tratta di un set LEGO che riproduce la console Atari VCS (ribrandizzata come Atari 2600 alcuni anni dopo la sua uscita), e uscirà in occasione del suo 50esimo anniversario.

LEGO NES

La versione in mattoncini colorati dell’iconica console arriverà ad un prezzo di $199,99 e al momento non è chiaro se includerà anche delle minifugure. Sappiamo però il codice identificativo del set, ovvero 10306.

LEGO Atari VCS / 2600 dovrebbe fare il suo ingresso nel mercato ad agosto di quest’anno negli store LEGO e online, poi arrivare negli altri negozi presumibilmente a gennaio 2023.

Non abbiamo ancora molte informazioni a riguardo, ma sicuramente sarà un oggetto da collezione imperdibile per gli amanti dei famosi mattoncini e della storia dei videogame.

Atari è stata una delle console più iconica di sempre e molto amata dagli appassionati, e ha avuto un successo travolgente a dir poco.

Non ormai strano l’avvicinamento tra LEGO e il mondo dei videogiochi, che tramite set ufficiali e non e titoli interamente concepiti sulla base dei mattoncini colorati stupisce sempre di più il pubblico.

E il caso ad esempio del fantastico set dedicato a Horizon, la serie di Guerrilla Games, o del gioco di recente uscita dedicato all’universo di Guerre Stellari, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, di cui trovate la nostra recensione a questo link.

Se invece volete vedere cosa riesce a creare l’estro dei giocatori grazie ai mattoncini LEGO, dovreste dare un’occhiata a questo Vault in stile Fallout 4 fatto da un fan della serie, con tanto di luci, suoni e apertura della porta principale. Sicuramente un oggetto imperdibile per chiunque apprezzi il mondo post-apocalittico creato da Bethesda.