Le Xbox starebbero dando problemi con alcuni giochi (anche FIFA 22)

Xbox starebbe attualmente indagando sulle numerosi segnalazioni di console che si spengono o si riavviano durante la riproduzione di alcuni giochi sportivi specifici.

I giocatori in possesso di un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate avrebbero infatti notato alcuni problemi davvero sospetti (e spiacevoli).

Vero anche che dopo l’ultimo aggiornamento in grado di aggiungere la compatibilità con una piattaforma da gioco molto nota alcune cose sono cambiate.

Del resto, solo alcuni giorni fa Xbox Live è andata offline per diverse ore, creando non pochi disagi tra gli utenti, quindi purtroppo non è sempre tutto rose e fiori.

Ora, come riportato da VGC, Xbox avrebbe riconosciuto per la prima volta il problema il 14 settembre scorso, notando che il problema sembrava essere legato a NBA 2K22 nello specifico.

Oggi, però, la società ha rilasciato un aggiornamento spiegando che stanno attualmente indagando sul problema e che episodi simili sono accaduti a giocatori impegnati in sessioni di gioco a Madden 22 e FIFA 22.

«Il nostro team sta continuando a indagare sulle segnalazioni di console che si spengono o riavviano durante una partita a NBA 2K22», si legge in un tweet dell’account ufficiale del supporto Xbox.

«L’indagine include anche problemi simili che possono essere riscontrati mentre si gioca a Madden 22 e FIFA 22. Vi aggiorneremo non appena saremo in grado di farlo».

This investigation also includes similar issues that may be seen while playing Madden 22 and FIFA 22. We'll update you as soon as we are able.

— Xbox Support (@XboxSupport) September 24, 2021