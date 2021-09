Le console Xbox da ora ospitano un’altra piattaforma (piena di giochi gratis)

Google Stadia, il servizio di gioco in cloud lanciato da Google che voleva essere il “guanto di sfida” alle console tradizionali, non è stato sicuramente il servizio rivoluzionario che molti speravano fosse.

Del resto, Google ha ripianificato tanto di quello che aveva immaginato inizialmente per Stadia, facendo purtroppo non sempre la mossa giusta.

Ricorderete infatti l’inspiegabile chiusura degli studi di sviluppo interni senza dare loro il tempo di creare alcunché (vale a dire, niente giochi per l’utenza).

Fortunatamente, Stadia non ha smesso di esistere, visto che anche i giochi gratis del mese di settembre per gli abbonati al servizio Pro fanno sicuramente il loro dovere.

Come riportato anche da GameSpot, le console Xbox da ora possono ospitare un’altra piattaforma da gioco grazie a una nuova versione di Microsoft Edge inclusa nell’aggiornamento di questo mese.

A partire da oggi, infatti gli utenti Xbox possono accedere all’ultima versione del browser di Microsoft, che può infatti far girare senza problemi i giochi di Google Stadia (e anche accedere a Discord).

Lo streaming dei giochi Stadia su Xbox Series X|S o Xbox One dovrebbe essere essenzialmente lo stesso di quanto visto su un PC qualsiasi.

La versione della console del browser Edge è infatti quasi del tutto identica a quella che possiamo trovare sui computer e, grazie all’aggiornamento di oggi, include anche il supporto per mouse e tastiera.

Secondo The Verge, i giochi Stadia che sono trasmessi in streaming su una console Xbox possono essere giocati sia con un controller che con un mouse e una tastiera compatibili.

September’s @Xbox update includes new ways to access games on Windows PCs via the Xbox app, Play Later discovery, an updated Microsoft Edge on console, and more. https://t.co/MQvT9VyTP0

— Larry Hryb 🏡🎮☁ (@majornelson) September 24, 2021