Xbox Store, sconti fino al 90%: c’è Assassin’s Creed

Xbox Store ha appena rinnovato le offerte della settimana su tantissimi giochi disponibili per le console di casa Microsoft, con sconti fino al 90%.

Tra i tanti sconti disponibili, come di consueto, ci saranno anche le nuove Promozioni Gold: le esclusive offerte disponibili per gli iscritti a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate.

Alcuni sconti saranno dunque disponibili soltanto per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate: alla fine del mese saranno 5 i giochi che lasceranno il servizio.

La scorsa settimana vi avevamo segnalato l’offerta di un open world uscito da poco: i fan saranno felici di sapere che tale promozione è stata rinnovata anche in questa occasione.

Questa settimana tra le tante offerte disponibili sullo store vogliamo comunque segnalare principalmente quelle dedicate al franchise di Assassin’s Creed, che renderà possibile acquistare ad ottimi prezzi le edizioni complete degli ultimi tre capitoli della saga: Origins, Odyssey e Valhalla.

In particolare, potrete approfittare di un generoso taglio di prezzo dell’80% su Assassin’s Creed Origins Deluxe Edition, ma solo se siete in possesso di un’iscrizione attiva a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate.

Segnaliamo inoltre che nel territorio americano è stata resa disponibile anche una vantaggiosa offerta che include tutti e tre i capitoli in un unico pacchetto, ma purtroppo la promozione non è valida per il mercato italiano.

Ricordiamo poi che stanno proseguendo gli sconti per celebrare il decimo anniversario di THQ Nordic, il che renderà possibile approfittare di uno sconto del 33% sull’apprezzato open world Biomutant.

Lo sconto più vantaggioso è sicuramente quello disponibile per l’ambizioso Anthem: il titolo di BioWare e EA potrà essere vostro con un incredibile risparmio del 90%.

Di seguito troverete una nostra piccola selezione delle offerte disponibili questa settimana su Xbox Store, ricordandovi che termineranno martedì 28 settembre: se volete consultarle tutte, vi consigliamo di dirigervi al seguente indirizzo.

Al momento Xbox Series X continua ad essere difficile da acquistare, insieme a PS5: un report ha anticipato quando potremmo addirittura vedere troppe console prodotte.

Nel frattempo, gli utenti potranno continuare a scoprire le ultime novità che sta preparando la casa di Redmond, anche grazie all’evento live stream annunciato per il Tokyo Game Show.

Nel caso siate cresciuti con la prima console di Microsoft, probabilmente sarete curiosi di scoprire che sono stati preservati oltre 300 prototipi di giochi della prima Xbox e non solo.