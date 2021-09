Xbox regala nuovi giochi gratis per il fine settimana: c’è un RPG open world

Xbox ha appena reso disponibili i nuovi giochi gratis del fine settimana rinnovando l’iniziativa Eventi di giornate di gioco gratuito, grazie alla quale gli utenti potranno usufruire di alcuni titoli senza costi aggiuntivi.

L’iniziativa è riservata esclusivamente agli utenti in possesso di un’iscrizione attiva a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate: si tratta infatti di uno dei tanti bonus disponibili per gli abbonati.

Segnaliamo inoltre che sono ancora disponibili gli sconti settimanali di Xbox Store fino al 90%: tra i giochi protagonisti dell’iniziativa c’è anche la serie di Assassin’s Creed.

Nonostante ci sia ancora difficoltà nel reperire Series X, anche se in futuro potrebbero addirittura essercene troppe, la casa di Redmond ha deciso nuovamente di premiare i suoi utenti più fedeli, con titoli che sono compatibili anche su Xbox One.

Questa settimana i giocatori Xbox potranno divertirsi con tre videogiochi appartenenti a generi diversi: Monster Energy Supercross 4, Outward e Golf With Your Friends.

Il primo titolo è il videogioco ufficiale del Campionato Monster Energy AMA Supercross ed è disponibile sia in versione Xbox One che Xbox Series X|S: Monster Energy Supercross 4 è l’edizione più estrema della serie e permetterà ai suoi utenti di portare al limite il loro stile di guida e realizzare tracciati unici, condividendoli con la community.

Outward invece è un RPG open world che metterà a dura prova le vostre capacità di sopravvivenza: anche una semplice ferita infetta potrà dimostrarsi letale, se vi troverete nei pressi di un predatore in agguato. Sarà possibile affrontare questa avventura da soli oppure in compagnia dei propri amici.

Infine, Golf With Your Friends è un divertentissimo titolo che vi permetterà di giocare a folli partite di mini golf in compagnia di altri 11 giocatori, su percorsi naturalmente pieni di insidie.

Se siete già iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate, potrete iniziare da subito a scaricare questi giochi cliccando sui seguenti link:

Ricordiamo che la prova gratuita sarà disponibile per tutto il weekend, senza ulteriori limitazioni: se vorrete fare vostri questi titoli per sempre, sullo store ufficiale potrete acquistarli per tutto il periodo dei Free Play Days a prezzi ridotti.

