Xbox down e servizi offline: cosa succede? [AGG.]

AGGIORNAMENTO 22:03: Il problema sarebbe stato prontamente risolto da Microsoft. Tutti i servizi online, incluso ovviamente il login, sono stati ripristinati.

ARTICOLO ORIGINALE: Alcuni minuti fa, attraverso i canali social ufficiali, Xbox ha comunicato che i suoi servizi sono al momento offline e che non è quindi possibile loggarsi né giocare online ai vari titoli.

Il servizio Xbox Network, che comprende anche il catalogo Xbox Game Pass, è quindi fermo in attesa di aggiornamenti.

I giocatori che stanno provando ad accedere ai propri account non sembrano infatti riuscirci, ricevendo un messaggio di errore.

We're currently investigating reports of users unable to sign in to the Xbox Network. Please watch for updates here or at https://t.co/PzAdjUFMJj

— Xbox Support (@XboxSupport) September 15, 2021