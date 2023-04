Le vendite di PS5 decollano: 1 console ogni 2 vendute è una PlayStation 5

PS5 è al momento decisamente la regina del mercato, perché i dati di marzo la danno dominante al 50% nelle vendite hardware di console.

Nonostante Nintendo Switch non accenni ad arretrare troppo, e di certo viene supportata dalle nuove edizioni limitate che trovate su Amazon, la nuova generazione di PlayStation si è imposta.

Oltre allo slancio iniziale è anche merito delle nuove uscite, come Final Fantasy XVI che sta inevitabilmente spingendo PS5 anche grazie alle dichiarazioni altisonanti di Square Enix.

Più di una volta abbiamo sentito questi elogi nei confronti della console Sony, e sono stati sempre legati al fatto di aver dato potenzialità ulteriori al team di sviluppo.

E, come riportano i dati di Games Industry, a marzo ogni due console vendute una è stata PS5.

Ora che la console è peraltro facilmente acquistabile, il risultato è che nel mese di marzo viene registrato che il 50% delle vendite di console nel Regno Unito dall’inizio del 2023 ad oggi sono state dedicate proprio a PlayStation 5.

Oltre a rappresentare oltre la metà delle vendite di console nel Regno Unito durante questo periodo, PS5 ha aiutato anche le vendite complessive di hardware nella regione, che sono aumentate del 24,2%.

Contestualmente, Xbox Series X|S e Nintendo Switch hanno subito una leggera flessione, rispettivamente del 18% e 25%.

Per quanto riguarda Switch bisogna dire che la console arriva da una striscia quasi ininterrotta di vendite crescenti dal 2017, e che in concomitanza del film di Super Mario sono aumentate repentinamente, per non parlare di quando sarà disponibile The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Un’altra conferma è il videogioco più venduto a marzo che, per l’ennesima settimana consecutiva, è esattamente quel remake che vi viene in mente in questo momento.

Ad aprile PS5 potrebbe continuare a vendere comunque bene, perché i giochi in arrivo sono molto interessanti: ecco la lista completa dei giochi in uscita su PS5 da aprile.