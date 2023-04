Se Final Fantasy XVI esiste è solo grazie a PS5, afferma Square Enix

Final Fantasy XVI ha un rapporto sempre più stretto con PS5 tanto che, a quanto pare, alla console Sony deve anche la sua esistenza.

Il titolo è infatti disponibile al momento solo per la nuova generazione di console PlayStation e al momento è l'unico modo per giocare al nuovo episodio della saga di JRPG.

Un gioco che per altro non dovremmo chiamare neanche JRPG secondo Yoshida, un termine che viene descritto come “discriminatorio” addirittura.

Grazie a PS5, Square Enix ha giurato che Final Fantasy XVI sarà davvero next-gen, e forse oggi scopriamo anche il perché.

Come riporta Wccftech, il director di Final Fantasy XVI, Hiroshi Takai, ha dichiarato che il fatto che il titolo possa uscire puntuale, e che quindi abbia avuto uno sviluppo ottimale, è merito proprio della console Sony:

«Se non avessimo la memoria che ha la PlayStation 5 e anche la velocità di trasferimento, l’SSD, che ha la PlayStation 5, saremmo ancora in fase di sviluppo in questo momento.»

Pochi giorni fa abbiamo avuto infatti la conferma che FFXVI è ufficialmente gold, quindi la data di uscita fissata per il 22 giugno sarà inamovibile.

Square Enix si è trovata quindi in perfetta sinergia con PlayStation 5, tanto che anche Naoki Yoshida incalza, dicendo che i tempi di caricamento azzerati nel mondo sono sempre merito della console:

«Praticamente nell’intero gioco dall’inizio alla fine, non avrai tempi di caricamento. E riuscire a farlo e farlo funzionare è qualcosa che potremmo fare solo con PlayStation 5.»

Più di una volta abbiamo sentito questi elogi nei confronti della console Sony, e sono stati sempre legati al fatto di aver dato potenzialità ulteriori al team di sviluppo.

Dovremmo giocare Final Fantasy XVI proprio su PlayStation 5, mentre il team di sviluppo ha sempre glissato su eventuali altre versioni.