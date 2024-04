Un'esclusiva PS4 è ufficialmente morta: addio ai server

Purtroppo, LittleBigPlanet 3 è arrivato ai titoli di coda. Lo scorso mese di gennaio, a causa di problemi tecnici Sony aveva annunciato di aver temporaneamente disattivato i server del gioco.

Tuttavia, nelle scorse ore è arrivata la conferma che i server sono stati chiusi in modo definitivo.

Per questo motivo, i giocatori non potranno più accedere alle creazioni degli altri utenti, che poi erano l'anima e il cuore dell'esperienza da community offerta da un gioco creativo come quello con protagonisti i Sackboy.

Accedendo alla pagina ufficiale del gioco su PlayStation Store possiamo leggere:

«A causa di continui problemi tecnici che hanno portato alla disattivazione temporanea dei server di LittleBigPlanet™ 3 per PlayStation®4 nel gennaio 2024, è stato deciso di mantenere i server offline a tempo indeterminato. Tutti i servizi online, compreso l'accesso alle creazioni di altri giocatori per LittleBigPlanet 3, non sono più disponibili.

I contenuti generati dagli utenti (UGC) memorizzati localmente sulla tua console PS4™ rimarranno disponibili. Ogni nuovo contenuto creato può essere giocato sulla tua console PS4, ma non condiviso. Le funzionalità offline, come la campagna, rimarranno disponibili».

LittleBigPlanet 3 era arrivato su PS4 nel 2013 ottenendo una buona accoglienza e riuscendo a portare avanti il successo degli episodi precedenti, che erano stati apprezzati proprio per la loro natura di spazi di creatività e condivisione tra i diversi membri della community.

Di recente, Media Molecule è stata colpita dai licenziamenti che hanno interessato Sony e lo scorso settembre era stato anche interrotto il supporto per Dreams, il gioco-creatore-di-giochi che era arrivato nel 2020.