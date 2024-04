Sony starebbe valutando un'altra acquisizione (che riguarda Halo, in un certo senso)

Sony starebbe valutando la possibilità di fare un'offerta per l'acquisto di Paramount, l'enorme media che attualmente ha sotto la sua ala società del calibro di Nickelodeon e MTV, oltre a Paramount Pictures e Paramount+.

Secondo quanto riportato dal New York Times e da Bloomberg (via VG247), Sony e una società di investimento chiamata Apollo Global Management starebbero valutando la possibilità di fare un'offerta congiunta per l'acquisizione di Paramount, anche se al momento non è stata presentata alcuna proposta in tal senso.

Entrambe le fonti aggiungono che Paramount è attualmente in trattative esclusive con un'altra società, Skydance Media, per una potenziale fusione.

L'aggiunta di Sony al processo di acquisizione sembrerebbe rendere Paramount meno "preoccupata", come è stato detto a proposito di una precedente offerta da 26 miliardi di dollari da parte di Apollo, grazie alle "tasche" del colosso giapponese.

Anche se sembra che non ci sia ancora nulla di definito in termini di offerta, Sony ha già un certo peso nel settore cinematografico e televisivo, che in parte ha influenzato le sue imprese nel campo dei videogiochi (vedi lo studio di Spider-Man, ossia Colombia Pictures), considerando che al momento non dispone di un grande servizio di streaming.

Se si verificasse un accordo tra Sony e Apollo per Paramount, ci troveremmo forse in una situazione un po' strana, dato che Paramout+ è l'attuale casa della serie televisiva Halo, di cui è andata in onda di recente la seconda stagione.

Questa ha ottenuto un'accoglienza decisamente rispetto alla prima serie, che in generale si è dimostrata ben lontana dalla qualità di un Fallout, tanto per citare un prodotto recente.

Tuttavia, Sony non acquisterebbe l'IP di Halo in sé, che è ancora saldamente in mano a Microsoft (con 343 Industries al comando dello sviluppo), ma è pur vero che lo show di Paramount+ migrerebbe in casa PlayStation.

Ricordiamo che lo scorso novembre Sony Interactive Entertainment ha annunciato l'acquisizione di iSIZE, azienda specializzata in deep learning per la distribuzione di video.

Ma non solo: restando in tema acquisizioni, più di recente Arrowhead ha smentito ufficialmente le voci di corridoio, sottolineando che non è affatto vero che lo studio è stato acquisito da PlayStation.