Super Mario Odyssey torna in Top 10 a sorpresa, ma c’è (più di) un motivo

Super Mario Odyssey è il grande platform pubblicato su Nintendo per Nintendo Switch, in cui Mario viaggia attraverso vari mondi in compagnia del suo cappello magico, Cappy.

Il titolo è stato pubblicato il 27 ottobre 2017 ed è stato accolto positivamente dalla critica e dai fan di tutto il mondo, ed ha venduto ovviamente moltissimo (anche tramite Amazon).

L’idraulico è in generale al centro dell’attenzione in questi giorni, visto che tra qualche settimana uscirà anche l’attesissimo film a lui dedicato, di cui è stato mostrato di recente l’ultimo trailer.

Super Mario Odyssey è tornato nella classifica dei videogiochi più venduti della settimana, dopo tutti questi anni: sarà solo merito della data di uscita sempre più vicina del lungometraggio?

Come riporta Nintendo Life, infatti, il platform per Nintendo Switch è saltato con eleganza nella top 10 dei giochi più venduti della settimana. Una circostanza curiosa che ha almeno un paio di motivi.

Oltre all’arrivo del film che ha sicuramente rinvigorito, ancora una volta, l’interesse verso l’idraulico baffuto, Super Mario Odyssey è stato recentemente inserito in un nuovo bundle Switch “MAR10 Day”, uscito il 10 marzo scorso per il Mario Day (lo potete vedere qui), ed è stato anche soggetto ad alcuni sconti minori presso diversi punti vendita.

Questo significa che il nuovo bundle di Switch, per altro scontato, ha spinto ulteriormente le vendite del gioco che è all’interno.

Ecco la classifica dei giochi più venduti, con la posizione che ricoprivano nella scorsa settimana a sinistra e quella attuale a destra:

Tra l’altro, nell’ambito delle curiosità, Chris Dring di Game Industry ha svelato un dato molto particolare che mette in rapporto Metroid Prime Remastered e Bayonetta Origins:

Metrod Prime Remastered boxed sales went up in its third week on sale in the UK (up 24%). That's unusual.

This week it sold 4X as many copies as that new Bayonetta spin-off

— Christopher Dring (@Chris_Dring) March 21, 2023