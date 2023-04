Il gioco più venduto su PS5 a marzo è proprio quello che state pensando

È stato un mese di marzo 2023 che non si è certo tirato indietro, in termini di uscite nel mondo videoludico. A fare la parte del leone è stato, con sorpresa di nessuno, Resident Evil 4 Remake – e a confermarlo sono anche le classifiche di PlayStation Store diramate proprio oggi da Sony, tramite il suo PlayStation Blog Ufficiale.

Come potete vedere, infatti, il titolo con protagonista Leon S. Kennedy è risultato essere il più venduto in Europa sullo store per i giocatori di PS5, ma non solo: si è imposto in prima posizione anche nella classifica di USA e Canada, precedendo anche il sempre popolare MLB The Show 23 e Hogwarts Legacy.

In Europa, invece, a inseguirlo sono stati proprio Hogwarts Legacy e l’instancabile GTA V.

Da notare anche l’effetto Resident Evil 4 Remake: risultano in classifica, probabilmente trascinati dal grande amore per il titolo di Capcom, anche Resident Evil 3 Remake (è sedicesimo) e l’ultimo episodio originale del franchise, Resident Evil Village (che è invece dodicesimo).

Vediamo le classifiche di marzo per PlayStation Store

Sul fronte di PS VR 2, invece, il più venduto è risultato essere Pavlov, con Horizon: Call of the Mountain molto più indietro – complice il fatto che, probabilmente, molti abbiano comprato il visore con il gioco direttamente in bundle.

Su PS4, invece, a dominare le chart è stato Minecraft, inseguito da EA Sports UFC 4 e da FIFA 23 – a evidenziare la passione per i giochi sportivi dei videogiocatori del Vecchio Continente.

Trovate di seguito le classifiche complete diffuse da Sony per l’Europa, relative ovviamente alle sole vendite in digitale su PlayStation Store.

I più venduti su PS5 a marzo (PS Store)

Resident Evil 4 Remake Hogwarts Legacy GTA V FIFA 23 F1 22 Call of Duty: Modern Warfare 2 WWE 2K23 Star Wars Jedi: Fallen Order Wo long: Fallen Dynasty NBA 2K23 Anno 1800 Resident Evil Village Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Cyberpunk 2077 Football Manager 2023 Resident Evil 3 The Last of Us – Parte I Monster Hunter Rise Gran Turismo 7 It Takes Teo

I più venduti su PS4 a marzo (PS Store)

Minecraft EA Sports UFC 4 FIFA 23 The Forest F1 22 Red Dead Redemption 2 GTA V NBA 2K23 Resident Evil 4 The Last of Us – Parte II Call of Duty: Modern Warfare 2 Star Wars Jedi: Fallen Order The Last of Us Remastered The Crew 2 Tekken 7 Dead Island: Definitive Edition WWE 2K23 Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Sekiro: Shadows Die Twice Gang Beasts

I più venduti per PS VR 2 a marzo (PS Store)

Pavlov Kayak Vr: Mirage The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge Drums Rock Pistol Whip Synth Riders Swordsman VR Horizon Call of the Mountain Job Simulator

I più venduti per PS VR a marzo (PS Store)

Beat Saber Superhot VR Batman: Arkham VR Sniper Elite VR Job Simulator The Walking Dead Onslaught Arizona Sunshine Astro Bot: Rescue Mission PlayStation VR Worlds Creed: Rise to Glory

