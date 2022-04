Dopo le battute d’arresto legate al COVID-19, il 2022 è un anno che si sta rivelando ricco di nuove uscite per il mondo dei videogiochi. Anche PS5, lanciata a novembre 2020, vede arricchirsi il panorama dei videogiochi a essa dedicati, con tanti giochi PS5 in uscita anche a maggio 2022.

Se già nel nostro articolo globale abbiamo fatto il punto su tutti i giochi in uscita nel corso dell’anno, per qualsiasi piattaforma, qui vediamo da vicino le uscite specificamente dedicate all’hardware Sony di nuova generazione, in vista del prossimo mese ormai già alle porte.

Giochi PS5 in uscita – Maggio 2022

Vediamo i giochi PS5 in uscita

5 maggio – Trek To Yomi

Atteso su PlayStation 5 il 5 maggio prossimo, Trek to Yomi è un action-adventure che attinge dall’immaginario del cinema giapponese (soprattutto dal maestro Kurosawa) per mettervi nei panni dello spadaccino Hiroki, che deve proteggere il villaggio e i suoi cari da una nuova minaccia, dopo averlo promesso al suo maestro, quando egli era in punto di morte.

Abbiamo provato Trek to Yomi e vi abbiamo raccontato le nostre prime impressioni: se siete amanti dei videogiochi dedicati al mito dei samurai, dovreste assolutamente tenere d’occhio questo.

10 maggio – Salt and Sacrifice

Dopo il successo di Salt and Sanctuary, la saga prosegue il 10 maggio con Salt and Sacrifice, un gioco gioco di ruolo d’azione che Ska Studios porterà su PlayStation 5. Con una direzione artistica di grande richiamo, il gioco vi farà vestire i panni dell’Inquisitore Marchiato, chiamato a raggiungere la frontiera occidentale e a inseguire i maghi che stanno seminando scompiglio lungo il regno.

Per farlo, potrà creare armi usando letteralmente la carne e le ossa degli empi su cui avrà la meglio nei combattimenti, dimostrando a chi gli si farà davanti che non c’è pietà per loro.

10 maggio – Eiyuden Chronicle: Rising

In attesa del capitolo principale in arrivo nel 2023, il 10 maggio sarà il giorno di Eiyuden Chronicle: Rising, l’anticipo del nuovo gioco dagli autori di Suikoden che ci permette di tuffarci nelle atmosfere del medesimo mondo. Pochi giorni fa abbiamo testato il gioco, raccontandovi come questo spin-off di One Hundred Heroes metta più in evidenza la componente action di quella ruolistica.

Alle sue dinamiche, infatti, il gioco affianca un combat system costruito sull’immediatezza e perfino delle interessanti meccaniche da city builder, che intratterranno i fan delle ibridazioni.

11 maggio – Source of Madness

Se siete amanti dei roguelite di ispirazione lovecraftiana, l’11 maggio potreste voler tenere d’occhio Source of Madness. Dagli scenari particolarmente cupi, il gioco si basa sulla generazione procedurale per immergervi in scenari soffocanti caratterizzati da torri da scalare strabordanti di pericoli.

Uscito su PC nel corso dello scorso anno, il gioco è ora pronto a portare le sue bestie terrificanti bidimensionali anche su console.

12 maggio – The Centennial Case: A Shijima Story

Gli appassionati dei giochi narrativi avranno sicuramente un appuntamento con il 12 maggio, quando The Centennial Case: A Shijima Story farà il suo debutto su PlayStation 5. Sviluppato da Square Enix, il titolo con FMV e dalla forte impronta votata allo storytelling vi porterà a risolvere un mistero lungo la storia del Giappone, con le sequenze dirette da Koichiro Ito (che ha già lavorato a Metal Gear Solid V), saltando dal 1922 al 1972 e, infine, al 2022.

Sarete voi a dover indagare, dedurre e scoprire i risvolti di un mistero che prosegue da oramai cento anni e che coinvolge morti inspiegabili e un frutto dell’eterna giovinezza…

13 maggio – Evil Dead: The Game

È tempo di un nuovo videogioco dedicato a La Casa (o, se preferite, a Evil Dead): si tratta di Evil Dead: The Game, in arrivo su PS5 il prossimo 13 maggio. Il gioco, realizzato da Saber Interactive in Unreal Engine 4, vi permetterà di giocare sia sfidando altri giocatori in PvP, sia di collaborare per tentare di sopravvivere agli orrori che vi attendono.

Sarà anche possibile migliorare i personaggi mediante appositi alberi di abilità e sfoderare oltre venticinque armi, con in mente un unico intento: farvi vivere l’orrore e l’adrenalina della celebre saga anche in formato videoludico.

19 maggio – Deliver us the Moon

Thriller fantascientifico ambientato in un prossimo futuro dove le cose sono andate decisamente male (ma ormai abbastanza plausibile), Deliver Us the Moon è uscito su PC nel 2019 ed è pronto a compiere il grande salto anche su PS5: sviluppato da KeokeN Interactive, il gioco immagina che la Terra abbia esaurito le sue risorse per favorire la vita umana. Così, un astronauta parte per la Luna in cerca di un modo per salvarci tutti dall’estinzione.

L’appuntamento è fissato per il 19 maggio prossimo.

19 maggio – Vampire The Masquerade: Swansong

È tempo di un nuovo gioco di ruolo sviluppato da Big Bad Wolf e pubblicato da Nacon: stiamo parlando di Vampire: The Masquerade – Swansong, che a partire dal 19 maggio porterà su PlayStation un’avventura ruolistica single player dalla forte componente narrativa. Nei panni di tre vampiri, ciascuno con delle abilità specifiche, dovrete muovervi scegliendo il personaggio ideale per affrontare una Boston in cui gli esseri umani e i vampiri non sono più separati, ma i secondi sono diventati maestri nel nascondersi in piena vista.

Il cuore pulsante del gioco sarà rappresentato dai grigi nelle possibilità di scelta, in cui vi ritroverete chiamati a prendere delle decisioni controverse che influenzeranno l’andamento delle vicende.

20 maggio – Dolmen

Crudo e spietato, Dolmen arriverà su PS5 il prossimo 20 maggio portando con sé delle meccaniche da Action RPG mescolate a un’atmosfera che si ispira all’opera di Lovecraft. Il risultato è quello di un gioco di ruolo avventuroso dove dovrete andare a caccia dei cristalli che danno nome al gioco, capaci di far interagire dimensioni diverse.

Per riuscire nel vostro intento potrete sfoderare attacchi da mischia, armi da fuoco e anche l’arma bianca, perché tutto quello che incontrerete nell’universo di Dolmen tenterà senza troppe remore di uccidervi.

24 maggio – MX vs ATV Legends

Gli amanti delle corse arcade possono segnare sul calendario la data del 24 maggio prossimo, quando MX vs ATV Legends, pubblicato dal gigante THQ Nordic, arriverà ufficialmente su PlayStation 5. Con enorme mappe tutte da esplorare e in cui sfrecciare, potrete sedervi su quad, moto da cross e diversi altri veicoli fuori strada per riempirvi di fango e dimostrare a tutti chi siete.

Il gioco permette anche di giocare online (fino a 16 giocatori) e include la possibilità di multiplayer locale in split-screen.

26 maggio – Sniper Elite 5

La saga dedicata ai cecchini continua il 26 maggio con Sniper Elite 5, prossimo capitolo che vi metterà nei panni di un tiratore scelto durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa volta, Karl Fairburne è chiamato a farsi valere sul fronte francese nel 1944, quando viene a galla il Progetto Kraken degli ufficiali nazisti.

Il mondo ha ancora bisogno di un eroe e in questo mix di azione, pianificazione e stealth sarete voi a dover far guadagnare l’ennesima medaglia al cecchino più noto dei videogiochi.

27 maggio – Moo Lander

Tra i giochi in uscita su PS5 il prossimo mese troviamo anche il curioso Moo Lander, che esordirà il 27 maggio. Il gioco è un platform action in due dimensioni in cui, a bordo di una navicella spaziale, dovete cercare del latte per sopravvivere. Per farlo, dovrete vedervela con delle potentissime mucche e con pericoli di ogni sorta, che vi renderanno tutt’altro che facile la riuscita della missione.

L’azione abbonderà, i percorsi non vi perdoneranno troppo e, soprattutto, vi attendono mucche capaci di colpirvi con laser letali. Se questo non ha attirato la vostra attenzione, non sappiamo cosa potrebbe.

Vi diamo appuntamento al prossimo mese per prendere in analisi insieme i giochi PS5 in uscita a giugno 2022. Per ora, prepariamoci ad accogliere quelle di maggio!