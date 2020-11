Con le lunghe vacanze di Natale a disposizione, molti tra i videogiocatori più appassionati punteranno ad affinare le proprie abilità sui migliori titoli competitivi in circolazione. Ma ci sarà spazio anche per le ultime novità dell’anno, soprattutto con l’arrivo delle console next-gen, PlayStation 5 ed Xbox Series X/S. Per garantire prestazioni migliori ed una maggiore immersione nel mondo di gioco, le cuffie gaming sono diventate un accessorio indispensabile. Dunque perché non regalarne un paio?

Le cuffie ideate appositamente per il gaming non solo sono in grado di avvolgere interamente il giocatore ed isolarlo dai rumori esterni, ma sono anche estremamente comode e permettono di non perdersi nemmeno un particolare del sonoro. Tenendo conto delle caratteristiche di ogni paio di cuffie e dell’attuale disponibilità di Amazon, dopo avervi già proposto le migliori sedie gaming da regalare a Natale, oggi abbiamo deciso di aiutarvi e selezionare per voi le migliori cuffie gaming da regalare a Natale.

Le migliori cuffie da gaming da regalare a Natale

HyperX Cloud Revolver S – Facili da utilizzare

Un buon paio di cuffie gaming deve essere compatibile con la maggior parte dei prodotti ed immediato da utilizzare, così come accade con questo ottimo prodotto cablato. Per poter accedere all’audio virtuale Dolby Surround 7.1 basterà collegare HyperX Cloud Revolver S al vostro dispositivo, essendo munito di tecnologia Plug N Play che non richiede alcun software aggiuntivo. Grazie al modulo di controllo USB, avrete accesso a diverse impostazioni sonore, rendendo queste cuffie adatte anche ad altri ambienti e non solo quello videoludico. Il microfono è inoltre in grado di cancellare digitalmente il rumore di sottofondo ed è facilmente rimovibile.

» Clicca qui per acquistare HyperX Cloud Revolver S

Razer Nari Ultimate – Le più confortevoli

Le soluzioni senza fili sono decisamente le più comode in circolazione perchè garantiscono ai giocatori una maggiore libertà. Tra i vari prodotti a disposizione vi segnaliamo questo, in quanto particolarmente confortevole grazie alla sua fascia autoregolante e all’utilizzo di cuscinetti con infusione di gel rinfrescante, così da potersi adattare alla testa di ogni giocatore e mantenerlo sempre fresco. Grazie al sistema THX Spatial Audio avrete accesso ad un ascolto a 360° e sarete in grado di capire la direzione di ogni singolo rumore. La batteria delle Razer Nari Ultimate ha un’autonomia media di circa 24 ore, così da non dovervi preoccupare di ricaricarlo durante la sessione. Anche se si tratta di cuffie wireless, è comunque possibile l’utilizzo in modalità cablata attraverso l’ingresso USB o quello jack da 3,5 mm. Segnaliamo inoltre l’esistenza di un’esclusiva variante dedicata ad Overwatch ed ispirata a Lúcio, che sicuramente può rappresentare una graditissima idea regalo per gli appassionati del gioco.

» Clicca qui per acquistare Razer Nari Ultimate

» Clicca qui per acquistare Razer Nari Ultimate Overwatch

Steelseries Arctis Pro Wireless – Per i giocatori professionisti

Se volete regalare le migliori cuffie disponibili sul mercato, allora non guardate oltre e buttatevi senza remore su questo prodotto. Queste cuffie sono dotate sia di una doppia connessione wireless in 2.4G che di una connessione bluetooth, in maniera tale da consentirne l’utilizzo su qualunque dispositivo o console abbiate in mente. Nella confezione sono incluse due batterie al litio, con una durata di oltre venti ore di gioco ciascuna, così da poter avere sempre una ricarica pronta anche in casi di emergenza. I driver delle Steelseries Arctis Pro Wireless sono in grado di riprodurre frequenze fino a 40.000 Hz: sfruttando il surround di ultima generazione DTS Headphone X 2.0 vi sentirete come se foste davvero dentro il gioco. Garantite inoltre sia comodità che resistenza, grazie ai cuscinetti in tessuto AirWeave ed alla struttura formata in acciaio e lega di alluminio. Il microfono ha una qualità vocale da studio ed in grado di cancellare efficacemente il rumore di sottofondo.

» Clicca qui per acquistare Steelseries Arctis Pro Wireless Nero

» Clicca qui per acquistare Steelseries Arctis Pro Wireless Bianco

Turtle Beach Atlas One – Le migliori sotto i 50€

State cercando un’idea regalo economica? Fortunatamente esistono cuffie low-cost in grado di garantire ottime prestazioni, tra cui segnaliamo questo prodotto. Queste cuffie cablate sono state ideate per i giocatori su PC, ma che sono ugualmente compatibili con tutte le console ed ogni dispositivo che supporti i jack da 3,5mm e sono compatibili con Windows Sonic. Grazie ai cuscinetti in memory foam sono in grado di adattarsi alla forma delle vostre orecchie. Queste cuffie sono inoltre indicate anche per chi indossa gli occhiali, grazie alla doppia spugna presente nei punti di contatto. Le Turtle Beach Atlas One dispongono inoltre di un microfono “flip-up”, il che significa che vi basterà sollevare il microfono per attivare la funzione di mute.

» Clicca qui per acquistare Turtle Beach Atlas One

Corsair HS70 PRO Wireless – Le più leggere

Considerando che le cuffie senza fili possiedono solitamente un costo più elevato rispetto alle cablate, questo articolo che vi consigliamo rappresenta il giusto compromesso per chi vuole fare un’idea regalo senza spendere troppo. Il microfono di questo prodotto è rimovibile, unidirezionale e possiede la cancellazione del rumore incorporata. Sono cuffie gaming leggere, resistenti e confortevoli, con cuscinetti in memory foam ed ideate per avere una durata ottimale nel tempo grazie alla struttura in alluminio. Se deciderete di utilizzare le Corsair HS70 Pro Wireless su PC potrete anche utilizzare il software iCUE, per la regolazione dell’equalizzatore, attivare o disattivare il surround 7.1 e creare più canali audio per ogni soluzione di gioco. Segnaliamo che per il prezzo a cui viene proposto questo articolo, la batteria è di durata considerevole, essendo in grado di resistere fino a sedici ore.

» Clicca qui per acquistare Corsair HS70 PRO Wireless



Astro Gaming A40 TR – Le migliori cablate

Se non siete interessati alle soluzioni senza fili ma volete le migliori cuffie cablate disponibili sul mercato, allora vi consigliamo questo prodotto senza remore. Queste cuffie sono ottimizzate per il gaming ed ideate per offrire un audio professionale, grazie al sistema audio Astro V2. Nella confezione è incluso il MixAmp Pro TR, incluso nella confezione, per poter personalizzare l’audio a vostro piacimento. Le Astro Gaming A40 TR sono leggere, confortevoli e resistenti: possiede morbidissimi cuscinetti auricolari ed una fascia regolare che si adatterà facilmente alla vostra testa senza fare pressione. Il microfono unidirezionale è intercambiabile e può essere posizionato su entrambi i lati della cuffia.

» Clicca qui per acquistare Astro Gaming A40 TR

Beyerdynamic DT 990 PRO – Le migliori per lo streaming

Se volete fare un graditissimo regalo a giocatori interessati al mondo degli streaming, vi suggeriamo questo prodotto ideato per gli studi professionali. Grazie al loro suono trasparente con bassi ed alti potenti potrete ascoltare con attenzione ogni piccola variazione dell’audio: la loro qualità sonora rende queste cuffie l’ideale per l’utilizzo nelle applicazioni professionali di tutti i tipi, rendendolo quindi adatte anche al mondo videoludico. I cuscinetti delle Beyerdynamic DT 990 PRO sono intercambiabili e realizzate in velluto, che rende queste cuffie in grado di adattarsi alla vostra testa rimanendo morbide. L’archetto è strutturato in maniera tale da permettere movimenti veloci e rimanere saldamente sulla vostra testa. I materiali resistenti e robusti rendono questo prodotto uno dei migliori per chi è interessato all’editing audio.

» Clicca qui per acquistare Beyerdynamic DT 990 PRO

ASUS ROG Strix Fusion 500 – Per gli amanti del design

La soluzione che vi consigliamo in quest’occasione e sicuramente la più appariscente ed adatta a chi ama personalizzare la propria stanza da gioco. Grazie all’illuminazione ASUS Aura RGB, vi basterà sincronizzare queste cuffie con l’apposita app mobile per personalizzarne gli effetti luminosi, con oltre 16,8 milioni di possibili combinazioni di colori. Ma le ASUS ROG Strix Fusion 500 non sono solo un gioiellino di colori, perchè possiedono un design a camera ermetica, con un’area appositamente allargata intorno al driver audio. In questo modo, sono in grado di offrire un audio naturale ed incontaminato, oltre ad una totale immersione nel gioco. Grazie agli esclusivi driver ASUS Essence con frequenza di 20-40 kHz e all’amplificatore integrato ESS 9601, sono costantemente in grado di offrire bassi potenti. Sicuramente l’idea regalo adatta a chi vuole apparire.

» Clicca qui per acquistare ASUS ROG Strix Fusion 500

Logitech G935 – Il miglior rapporto qualità/prezzo

Concludiamo la nostra selezione con quello che sicuramente è il miglior paio di cuffie gaming per rapporto qualità/prezzo. Questo prodotto dispone di un microfono da 6 mm a braccio ripiegabile con cancellazione del rumore e grazie ai driver audio Pro-G da 50 mm sono in grado di offrire un audio surround DTS X 2.o che riesce a coinvolgervi al massimo. I tasti programmabili per un ottimale controllo dell’audio e dell’illuminazione RGB delle Logitech G935 sono posizionati sulla cuffia stessa. Queste cuffie non sono quindi solo di ottima qualità, ma sono anche molto comode e accessibili a tutti i giocatori. Grazie anche alla loro compatibilità con la maggior parte delle piattaforme disponibili sul mercato, si tratta sicuramente di un regalo in grado di fare la felicità di qualunque videogiocatore.

» Clicca qui per acquistare Logitech G935