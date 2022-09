L’aumento del costo delle bollette energetiche colpisce anche i videogiochi

A differenza di PS5 e Nintendo Switch, lasciare la Xbox Series X in modalità standby, anziché spegnerla, può essere più costoso di quanto si possa pensare.

L’aumento del costo delle bollette energetiche sta portando alcuni a considerare di abbandonare i videogiochi per risparmiare. Se non volete farlo, a quanto pare è molto meglio spegnere le console da gioco quando non utilizzate.

Per la maggior parte delle piattaforme in commercio, la quantità di energia consumata in modalità standby sembra essere trascurabile, ad eccezione di Xbox Series X.

È stato infatti scoperto (via Metro.co.uk) che lasciare la Series X in standby consuma fino a 59 sterline di energia all’anno (pari a circa 69 euro). In confronto, PlayStation 5 costa solo 4 sterline (circa 5 euro) all’anno se lasciata in standby.

Fortunatamente, la Xbox Series X dispone di una modalità di risparmio energetico per quando è in standby, che dovrebbe ridurre i costi.

Tutto ciò che dovete fare per risolvere il “problema” è premere il pulsante Xbox sul controller per aprire la guida, quindi selezionare ‘profilo’ e ‘sistemi’. Da lì, selezionate ‘impostazioni’, poi ‘generali’, fino a che dovreste vedere un’opzione per la modalità energetica e premete il tasto di avvio. Aprite poi il menu e selezionatela.

Alex Hern, redattore di tecnologia del Guardian, ritiene che, senza la modalità di risparmio energetico, lasciare la Xbox Series X in standby costerebbe 132 sterline all’anno.

