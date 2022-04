L’attore di Joel non sa giocare a The Last of Us? Il perché lo spiega Ellie

Pedro Pascal, che sarà Joel nella serie HBO dedicata a The Last of Us, ha di recente provato a recuperare il gioco Naughty Dog, con scarsi risultati: il perché ce lo spiega ora l’interprete di Ellie.

Basato sull’originale TLOU (che trovate anche su Amazon) lo show si ispirerà in tutto e per tutto (o quasi) al videogioco omonimo.

Pascal vestirà i panni di Joel Miller, sebbene di recente aveva sottolineato che la serie non cercherà troppo di rincorrere il gioco.

L’attore ha anche rivelato di aver provato a giocare The Last of Us, ma di essersi visto costretto ad abbandonare l’impresa.

Ora, come riportato anche da DualShockers, è Bella Ramsey rivelare perché Pedro Pascal non è in grado di completare l’avventura.

Un utente di Twitter e fan del gioco ha recentemente risposto a Ramsey pregandola di far giocare a Pedro Pascal l’intera avventura: la giovane ha quindi dato la sua risposta sul perché ciò non accadrà.

Nella sua risposta, la Ramsey ha pubblicato una sua immagine mentre fa spallucce, con la frase: «lo farei, ma non ha alcuna abilità da gamer».

Anche se Pascal è un attore incredibile (e non abbiamo dubbi che farà un lavoro superbo come Joel), è chiaro che la star di The Mandalorian non ha alcun interesse nel videogiocare.

We are both as bad as each other… https://t.co/VzTAsbO6w6 — Bella Ramsey (@BellaRamsey) April 28, 2022

Pascal dichiarò di aver tentato di giocare a TLOU ma si è subito reso conto di non avere le “abilità” necessarie, passando il controller a suo nipote.

