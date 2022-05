Lady Dimitrescu, da Resident Evil Village alla saga di God of War?

La doppiatrice dell’iconica Lady Dimitrescu di Resident Evil Village ha reso noto che le piacerebbe apparire in un capitolo di God of War, tra i vari giochi in cui vorrebbe tornare a recitare.

Maggie Robertson ha ottenuto grande fama l’anno scorso dopo la sua eccezionale performance nei panni dell’iconica vampira dell’ottavo capitolo del franchise (che trovate anche su Amazon).

Del resto, anche la top model Ekaterina Lisina ha deciso di realizzare mesi fa il cosplay del personaggio più realistico di sempre.

Ora che Lady Dimitrescu ha invaso anche altri giochi grazie ai modder, per a Robertson è il momento di voltare pagina.

La Robertson, che ha vinto il premio per la “Migliore performance” ai The Game Awards 2021, è ora una delle più note doppiatrici di videogiochi.

In un’intervista con GameByte (via Fraghero), Maggie ha approfondito la sua esperienza di attrice dopo Resident Evil Village. Le è stato chiesto infatti quale fosse il suo progetto videoludico da sogno, e la sua risposta non si è fatta attendere.

«Ci sono così tanti bei mondi di gioco che sono stati realizzati nel tempo», ha spiegato la Robertson. «Penso che God of War sia davvero bello. Personalmente, sono una grande nerd e amante del fantasy, sono cresciuta leggendo libri del genere, era la mia nicchia. Quindi, qualsiasi cosa che vada in quella direzione, mi piace molto».

Purtroppo, non risulta che Maggie Robertson sia accreditata per il prossimo God of War Ragnarok, quindi è quesi del tutto da escludere che Lady Dimitrescu possa apparire nella nuova avventura di Kratos.

Tuttavia, nulla esclude un colpo di scena all’ultimo momento, né una sua eventuale partecipazione in un terzo capitolo della saga dedicata al Dio della Guerra.

Restando in tema God of War Ragnarok, avete letto che pochi giorni fa qualcuno ha creato il vero Mjölnir (ed è davvero bellissimo)?

Infine, se come noi aspettate al varco Kratos e Atreus, recuperate anche il nostro colossale speciale in cui vi raccontiamo tutto ciò che c’è da sapere sul gioco.