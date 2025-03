Gli autori di Outriders al lavoro su un'esclusiva PlayStation

Nelle scorse ore è stata ufficializzata una nuova partnership probabilmente inaspettata per i fan PlayStation: People Can Fly ha infatti annunciato una collaborazione con Sony per sviluppare in esclusiva il misterioso "Project Delta".

L'annuncio è arrivato tramite un comunicato ufficiale diretto agli azionisti, nel corso della pubblicazione degli ultimi risultati fiscali e con l'intento di avvisarli della buona riuscita dell'affare (via PSU).

Al momento sappiamo soltanto che Project Delta sarà un videogioco basato su una IP Sony già esistente: decisamente ben poche informazioni, anche se mi sento di lanciarvi alcune piccole ipotesi in base all'esperienza dello studio.

People Can Fly è infatti specializato nello sviluppo di sparatutto in terza persona: tra i suoi lavori più noti troviamo soprattutto Outriders (che potete recuperare a basso prezzo su Amazon), Bulletstorm e lo spin-off Gears of War Judgment.

È plausibile immaginare dunque che anche in questo caso ci sia di mezzo uno sparatutto: l'ipotesi più affascinante, per quanto mi riguarda, sarebbe un ipotetico ritorno di Resistance o Killzone, tra i più richiesti dai giocatori negli ultimi anni.

C'è da dire che la strada per un possibile Resistance 4 è decisamente in salita, considerando che anche Insomniac era interessata a riportare in vita la saga, ricevendo per tutta risposta un secco rifiuto da PlayStation.

Tuttavia, è possibile che Sony preferisca che lo studio si concentri sullo sviluppo di videogiochi come nuovi Spider-Man, Ratchet & Clank o l'imminente Marvel's Wolverine, il che lascerebbe la strada aperta per una collaborazione con People Can Fly.

Non mi sento di escludere che Project Delta possa anche riguardare un ipotetico ritorno di SOCOM in formato live-service, qualora si volesse procedere con un nuovo sparatutto online.

Colgo l'occasione per ricordarvi che proprio nelle scorse giornate erano emerse conferme riguardanti lo sviluppo di una nuova esclusiva PlayStation che dovrebbe puntare agli eSports: chissà che non si tratti proprio di Project Delta.

Ovviamente è difficile darvi certezze con così poche informazioni, quindi prendete le mie ipotesi con le dovutissime precauzioni del caso e come un semplice gioco con voi lettori.

A prescindere dalla natura del progetto, si tratta indubbiamente di una collaborazione molto affascinante: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena avremo informazioni ufficiali.