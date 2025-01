Gears of War E-Day è al sicuro: arrivano in soccorso sviluppatori veterani

Gears of War E-Day è uno dei progetti più attesi dai fan di Xbox, che ora potranno tirare almeno un sospiro di sollievo nel sapere che People Can Fly lavorerà al fianco di The Coalition per lo sviluppo dell'atteso titolo.

Lo studio polacco ha una lunga storia con il franchise, risalente ai tempi in cui era di proprietà del creatore originale, Epic Games. Ha partecipato allo sviluppo dei primi tre Gears of War ed è stato il principale responsabile di Gears of War: Judgment.

D'altronde, visto che Gears of War E-Day sarà una sorta di ritorno alle origini visto che si tratta di un prequel della storia del franchise, ha senso che tornino anche dei veterani dello sviluppo.

«Ritornare a collaborare su questo leggendario franchise è sia un privilegio che un'opportunità entusiasmante per arricchire l'azione intensa e la narrazione profonda che i fan amano», ha dichiarato Sebastian Wojciechowski, CEO di People Can Fly (tramite VGC).

È una buona notizia anche perché People Can Fly è stato tra i tantissimi studi a dover avviare dei licenziamenti di massa negli ultimi anni, e saperli impegnati in un progetto così importante è senz'altro un segnale incoraggiante per il futuro.

Mike Crump, responsabile dello studio The Coalition, si è detto allo stesso modo felice della collaborazione: «Siamo lieti di collaborare con il talentuoso team di People Can Fly, che è parte della storia del nostro franchise da tanto tempo.»

Gears of War E-Day è stato annunciato durante l'Xbox Games Showcase della scorsa estate, ed è stato accolto un grande entusiasmo dai fan. Davvero grande, stando ai numeri registrati dal reveal che hanno segnato un vero record per l'intera serie.

A questo punto non ci resta che sapere la data di uscita definitiva del gioco. C'è chi pensa che Gears of War E-Day possa essere uno dei videogiochi del 2025 di Xbox, anche se non ci sono ancora informazioni ufficiali.