Quali sono i giochi più attesi del 2023 su PS5? Ecco la classifica di Sony

Dopo aver ufficialmente concluso le vacanze invernali, è finalmente arrivato il momento di inaugurare un 2023 videoludico che sarà ricco di uscite, con PS5 pronta a ricoprire un ruolo centrale con tantissimi videogiochi, come ci ricorda la stessa Sony.

La casa di PlayStation ha infatti deciso di pubblicare sul proprio sito ufficiale un’interessante classifica con i videogiochi più attesi dell’anno, tra i quali emergono non solo esclusive come Marvel’s Spider-Man 2, ma anche le più interessanti produzioni di terze parti come Hogwarts Legacy (lo trovate su Amazon).

Si tratta di una classifica che Sony ha deciso di compilare in totale autonomia e che non dovrebbe tenere conto delle effettive ricerche degli utenti, dimostrandosi dunque differente dai risultati emersi da un recente studio sul tema.

Nel nuovo editoriale di PlayStation sono state dunque selezionati ben 23 videogiochi in uscita su PS5, che secondo Sony andrebbero certamente tenuti d’occhio e che sono pronti a condizionare tutto il 2023 videoludico.

Di seguito vi riporteremo dunque la classifica completa con i 23 videogiochi più attesi dell’anno su PS5, che potrebbe includere anche alcune interessanti sorprese per i fan:

PlayStation: i 23 giochi più attesi del 2023 su PS5

Marvel’s Spider-Man 2 Horizon Call of the Mountain Suicide Squad: Kill the Justice League Hogwarts Legacy Resident Evil 4 Assassin’s Creed Mirage SEASON: A Letter to the Future STAR WARS Jedi: Survivor Final Fantasy XVI Stellar Blade Tchia Wild Hearts Destiny 2: L’Eclissi Firewall Ultra Dead Space Forspoken Street Fighter 6 Eternights Horizon Forbidden West: Burning Shores SYNDUALITY Lords of the Fallen Pacific Drive Alone in the Dark

Sony ricorda che tutti i titoli attualmente citati nella classifica sono videogiochi la cui uscita è stata già confermata nel 2023, salvo eventuali variazioni a sorpresa che potrebbero essere annunciate nelle prossime settimane.

Alcune scelte potrebbero sembrare controverse o discutibili, ma non ci sono dubbi sul fatto che il nuovo anno dovrebbe essere in grado di fornire tanti titoli intriganti e da tenere d’occhio, anche e soprattutto per chi ama le esclusive di casa PlayStation.

A tal proposito, cogliamo l’occasione per ricordarvi tutti i videogiochi più importanti in uscita a gennaio 2023 su PS5, tra i quali ci sono anche alcuni titoli segnalati nella stessa classifica di Sony.

Se fate invece parte della schiera di appassionati ancora alla ricerca della console next-gen, la crisi di scorte sta per diventare un lontano ricordo: lo scorso dicembre è stato «il miglior mese di sempre» per PS5, che a breve tornerà a essere più facile da acquistare in tutto il mondo.