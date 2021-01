La Supercoppa Italiana celebra PS5 con una nuova telecamera dinamica

La Supercoppa Italiana di calcio celebrerà PlayStation 5 stasera con una nuova telecamera dinamica, nata in virtù della partnership tra Sony e la Lega Serie A.

La coppa, che quest’anno si chiamerà PS5 Supercup, si svolgerà stasera alle ore 21:00 tra Napoli (detentrice della Coppa Italia) e Juventus (la squadra vincitrice dell’ultimo campionato).

In un comunicato offerto alla stampa, Sony spiega che «nel corso della partita, verrà impiegata un’innovativa telecamera in grado di garantire riprese che, utilizzate nei replay di alcune azioni, garantiscono una visuale simile a quella dei videogiochi calcistici».

«La tecnica, già sperimentata con successo nell’atletica e nella Formula 1, non sfrutta riprese realizzate in grandangolo – come di consueto in ambito calcistico – bensì si focalizza su un rettangolo di gioco».

Secondo la nota della casa giapponese, «il differente tipo di approccio permetterà di godere di azioni immersive e dinamiche».

Si tratterà di un debutto per questa tecnica, grazie ad una telecamera installata nella tribuna del Mapei Stadium (l’arena del Sassuolo) a Reggio Emilia.

Oltre al calcio giocato, la sfida tra Juventus e Napoli sarà disputata anche su PlayStation 5 da due ospiti d’eccezione: Anastasio, noto rapper campano, che rappresenterà il Napoli, e Shade, celebre rapper torinese, che terrà alta la bandiera della Juventus.

Il match avrà la copertura dei broadcaster della competizione, dalla RAI al magazine internazionale di Lega Serie A. Inoltre gli highlight completi, di tre minuti, saranno successivamente visibili sulle piattaforme social di PlayStation e Lega Serie A.

Infine, un contest è attualmente in corso con il volto e la voce notissimi del telecronista Bruno Pizzul, con i primi tre posti che si potranno portare a casa una PS5 completa di tutti gli accessori, una PS5 e un paio di cuffie Pulse.