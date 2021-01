Bruno Pizzul è nel nuovo spassoso spot PlayStation (che vi regala una PS5)

Sony ha lanciato un nuovo spot PlayStation per dare il via ad un contest con cui i giocatori possono ottenere una PS5.

L’iniziativa è volta a celebrare l’imminente Supercoppa Italiana di calcio, che quest’anno sarà sponsorizata dalla casa giapponese e si chiamerà ufficialmente PS5 Supercup.

Il divertente spot ha come protagonista il leggendario telecronista friulano Bruno Pizzul, che ha accompagnato con la sua iconica voce alcune delle partite più importanti nella storia moderna oltre che decenni di avventure in giro per il mondo della nostra Nazionale.

«Manda un file video pazzesco in cui fai la telecronaca del gameplay più bello della tua vita, vale qualsiasi gioco PlayStation», è la descrizione del contest sul sito ufficiale.

«La tua storia potrebbe essere ripresa dalla voce di Bruno Pizzul e in più potresti vincere una Console PlayStation 5 e altri fantastici premi».

I giocatori che vorranno partecipare al contest dovranno caricare un video di 30 secondi con la telecronaca del proprio gameplay fatta con un titolo PlayStation.

La competizione sarà aperta fino al 5 febbraio, mentre l’estrazione per stabilire i vincitori si terrà entro il 28 febbraio.

La PS5 Supercup si svolgerà invece al Mapei Stadium di Reggio Emilia il 20 gennaio, e vedrà sfidarsi Juventus (squadra campione d’Italia) e Napoli (detentrice della Coppa Italia).