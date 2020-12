Sony sponsor della Supercoppa Italiana: nasce la PS5 Supercup

Sony e la Lega Serie A hanno annunciato il raggiungimento di un accordo che renderà PlayStation 5 title sponsor della Supercoppa italiana di calcio.

In virtù di questa partnership, la Supercoppa che si disputerà il 20 gennaio 2021 si chiamerà per la prima volta PS5 Supercup.

«Siamo orgogliosi di poter collaborare con un partner d’eccezione come Lega Serie A», ha dichiarato Marco Saletta, General Manager di SIE Italia.

«La crescita del medium videoludico in Italia è in costante aumento, e crediamo fortemente che collaborazioni di questo calibro possano contribuire concretamente ad alimentarne la conoscenza e lo sviluppo. Il calcio infatti è senza alcun dubbio lo sport più seguito nel nostro Paese e la Supercoppa Italiana simboleggia uno dei trofei più ambiti della stagione. Per questo riteniamo che la PS5 Supercup rappresenti un’occasione unica per celebrare PlayStation 5, la nostra console di nuova generazione».