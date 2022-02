La Stagione 2 di Call of Duty Warzone sta per arrivare: ecco un primo assaggio

Call of Duty Warzone Pacific continua a ricevere patch e aggiornamenti, sebbene i fan sono in trepidante attesa dell’arrivo della Stagione 2.

Sia i giocatori del battle royale e quelli di COD Vanguard stanno infatti aspettando di ricevere la mole di contenuti previsti in questa nuova season.

Inizialmente previsto per il 2 febbraio, l’aggiornamento per la seconda stagione dell’FPS Activision è stato rinviato di alcuni giorni.

L’account Twitter PlayStation Game Size ha infatti pubblicato i primi artwork ufficiali della Stagione 2 di COD.

L’immagine mostra i tre nuovi operatori che verranno quasi certamente rilasciati via bundle o grazie al Season Pass.

Si tratterebbe infatti di Anna, Gustavo e Thomas, mentre il loro look (lontano dalle atmosfere calde e assolate di Caldera) lascerebbe intendere un cambio di setting, o quantomeno di clima atmosferico, così come si notano alcuni soldati e carri armati in stile WWII.

Ma non solo: il profilo in questione avrebbe anche svelato in anteprima le dimensioni dell’update di Call of Duty ormai in dirittura d’arrivo.

Difatti, il prossimo aggiornamento di Warzone Pacific e Vanguard dovrebbe avere un peso di oltre 10 GB, relativamente alla versione per console PlayStation.

Attendiamo ora le consuete conferme da parte dello sviluppatore e magari anche un primo trailer che ci possa aiutare a schiarirci le idee.

Avete letto in ogni caso che una patch piuttosto importante è stata rilasciata alcuni giorni fa, pensata per risolvere alcuni problemi di Caldera (e non solo)?

Ma non solo: giorni fa il noto giornalista Jason Schreier ha svelato novità importanti per la serie FPS di Activision, tanto che ci sarebbero in sviluppo tre nuovi capitoli della saga.

Infine, avete letto anche che sembra che COD Warzone non abbia alcuna intenzione di fermarsi con i crossover fuori di testa?