La Serie TV di The Last of Us si avvicina: il logo punta sulle Luci e ci sono novità dal regista

Da quando è stata annunciata, la serie TV di The Last of Us ha messo in chiaro di voler rappresentare un nuovo punto di riferimento per gli adattamenti dal videogioco a media passivi come il cinema e la televisione.

Sappiamo che la serie firmata HBO (Chernobyl, Game of Thrones) seguirà le vicende del gioco raccontandoci la storia di Joel ed Ellie, anche se ci saranno delle modifiche che si renderanno necessarie per adattarla al medium di riferimento: riprendere semplicemente tutto quello che visto nel gioco e togliere l’interazione, secondo Neil Druckmann, non sarebbe infatti il modo migliore di proporre questa storia al pubblico televisivo.

Sappiamo anche che alla guida del progetto ci sarà lo showrunner Craig Mazin, premiatissimo per l’eccellente lavoro svolto in Chernobyl, con il director del gioco – il già citato Druckmann – che lo affiancherà per portare la visione di Naughty Dog all’interno della produzione.

Le Luci troveranno spazio nel logo della serie TV di The Last of Us

I lavori stanno proseguendo in vista del debutto e, mentre nel nostro articolo abbiamo approfondito tutti i dettagli noti e il cast della serie TV di The Last of Us, arrivano da Kantemir Balagov gli aggiornamenti dal set.

Pochi giorni fa erano spuntate online delle foto che mostravano gli scenari, mentre oggi il giovane regista russo scrive sul suo profilo Instagram:

Il mio lavoro qui è terminato. Sono davvero grato di aver avuto questa opportunità. È stata una grande esperienza con i suoi alti e i suoi bassi. Tantissimo amore per la crew e soprattutto per queste persone [segue elenco in cui figura anche Druckmann, ndr]. Ora si torna alla Madre Russia.

In precedenza, era stato reso noto che Balagov avrebbe diretto il primo episodio della serie TV di The Last of Us: il fatto che il suo lavoro sia terminato significa che le riprese del primo episodio sono terminate e sicuramente ora rimangono da fare tutti i lavori di montaggio e post-produzione.

In totale, la serie sarà composta da dieci episodi e non ci è dato sapere a che punto sia la loro produzione. Nel frattempo, però, nel ciak possiamo vedere il logo della serie TV, che riprende proprio quello del gioco ma al cui interno, in bianco a contrasto sul rosso, possiamo scorgere il logo delle Luci – un gruppo che gli appassionati di The Last of Us conoscono molto bene.

Secondo la tabella di marcia, comunque, le riprese dovrebbero andare avanti fino a giugno 2022, con la serie in uscita più avanti, nel corso del prossimo anno.

È stato anche confermato che la colonna sonora sarà composta da Gustavo Santaolalla, lo stesso che ha musicato i due videogiochi.

Nel frattempo, Naughty Dog guarda al futuro e, assicurando di vedere un domani ancora fatto di giochi story-driven, assume per un misterioso multiplayer, che potrebbe essere proprio quello legato al mondo di The Last of Us.