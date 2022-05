Ecco come sarebbe The Last of Us Remake se fosse in Unreal Engine 5

The Last of Us è un capolavoro, e ha segnato senza dubbio il mondo PlayStation. Il primo capitolo delle avventure di Joel ed Ellie ha chiuso in bellezza la generazione PS3, per poi continuare ad ammaliare i giocatori anche negli ormai numerosi anni a seguito della sua uscita.

E’ però da tempo che si parla di un fantomatico remake del capitolo originale (che potete acquistare su Amazon a prezzo scontato imperdibile), una nuova versione del gioco che sarebbe confezionata appositamente per dare il meglio di se su console PS5, di nuova generazione.

Molti sono gli indizi che ci portano a pensare che un lavoro del genere sia effettivamente in sviluppo, come una dicitura sospetta nel curriculum di un membro della famosa software house americana.

Giorni fa è emersa anche la notizia secondo cui quello di The Last of Us sarebbe anche qualcosa di più di un semplice remake, includendo parti di storia mai viste e altre migliorie varie.

Nonostante i numerosi indizi, ancora non c’è alcun annuncio ufficiale del gioco, e un fan ha deciso di fare da sé.

Il content creator Enfant Terrible ha immaginato come potrebbe essere il capolavoro Naughty Dog in una versione estremamente realistica in Unreal Engine 5 (via Dualshockers).

L’utente ha creato un vero e proprio possibile trailer del remake di The Last of Us, con tanto di primi piani di Joel e visioni ravvicinate di Ellie in procinto di scontrarsi contro un temibile Clicker. Troviamo inoltre tutta una serie di ambienti resi magnificamente, con un’illuminazione e un livello di dettaglio davvero interessanti.

Potete vedere il video direttamente preso da YouTube qui di seguito:

Nell’attesa di sapere di più su questo remake tanto atteso da moltissimi giocatori PlayStation, vi ricordiamo che qualcuno si è dilettato nella personalizzazione del menu del capitolo originale, ottenendo dei risultati splendidi e iconici.