La serie di The Last of Us sarà così bella da confondere anche i giocatori

La serie TV di The Last of Us ad opera di HBO continua a far parlare di sé, anche alla luce del primo trailer completo presentato pochi giorni fa.

Un franchise che è tornato sulla cresta dell’onda di recente, anche con il discusso remake del primo capitolo che potete trovare su Amazon al miglior prezzo.

Ma la cosa più importante degli ultimi tempi è sicuramente l’ultimo trailer, che in realtà è il primo ufficiale, che HBO ha pubblicato durante il The Last of Us Day.

Trailer che, tra l’altro, ha mostrato anche un personaggio mai visto prima in un brevissimo fotogramma, con tanto di attrice inedita.

Il grande dubbio quando si tratta di videogiochi che arrivano al cinema, o in TV come in questo caso, è sapere quanto sono attinenti all’opera originale.

Vista l’importanza di The Last of Us, per altro, HBO ha sulle sue spalle una responsabilità non da poco.

In questo senso ci pensa Jeffrey Pierce, attore che interpreta Tommy Miller nei videogiochi e che parteciperà alla serie in altre vesti, a rassicurare i fan.

E lo fa in modo molto particolare, perché ha dichiarato su Twitter che la serie è così bella che, sostanzialmente, confonderà anche i giocatori.

Jeffrey Pierce said “the crew on The Last of Us HBO is so brilliant that folks who tune in are going to think the game is based on the series.” pic.twitter.com/dT4EgcUfcb

— The Last of Us HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) September 27, 2022