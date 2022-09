La serie TV di The Last of Us porta a casa il primo record

Ieri, in occasione del consueto The Last of Us Day, HBO ha mostrato il primo trailer dell’attesa serie TV su The Last of Us, un trailer che ha sicuramente emozionato i fan e non solo.

Previsto nei primi mesi del 2023, lo show racconterà la storia del primo capitolo (che trovate anche nel suo remake su Amazon), restando del tutto fedele a quanto visto nel videogioco.

I primi video comparativi hanno mostrato infatti una resa davvero molto vicina a quella del capolavoro Naughty Dog, facendo così tirare un sospiro di sollievo ai fan.

Ora, dopo che qualcuno si è accorto che nel video si nasconderebbe un personaggio mai visto prima, sembra proprio che il trailer della serie di TLOU targata HBO abbia raggiunto un primo e importante traguardo.

Come riportato anche da PSU, l’attesissima serie The Last of Us ha ricevuto solo ieri il suo primo trailer ufficiale, il quale ha ottenuto oltre 14 milioni di visualizzazioni in un lasso di tempo davvero da record.

Gli spettatori si sono infatti catapultati in massa ad ammirare il teaser dello show HBO dopo che è stato pubblicato su Twitter, e anche la versione YouTube ha avuto un notevole successo, portando a casa oltre quattro milioni di visualizzazioni al momento in cui scriviamo.

Ma non solo: TLOU è diventato ovviamente di tendenza sui vari social network dopo la pubblicazione del teaser trailer, cosa questa che aumenta a dismisura le aspettative.

Save who you can save. The @HBO Original series #TheLastOfUs is coming in 2023 to @HBOMax. pic.twitter.com/WWpMYza2w7

— The Last of Us (@TheLastofUsHBO) September 26, 2022