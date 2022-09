Il trailer di The Last of Us mostra un personaggio mai visto prima

In occasione del The Last of Us Day, HBO ha mostrato il primo trailer completo dell’attesa serie TV su The Last of Us, un regalo che i fan hanno apprezzato di certo.

Lo show, previsto nel 2023, racconterà la storia del primo capitolo (che trovate anche nel suo remake su Amazon), promettendo di essere davvero molto fedele al videogioco.

I primi video comparativi mettono in mostra infatti un prodotto quasi identico al titolo Naughty Dog, cosa questa che farà la gioia di tutti gli appassionati piuttosto esigenti.

Ora, dopo aver ammirato il primo full trailer rilasciato poche ore fa, qualcuno si è accorto che nel filmato si nasconderebbe un personaggio mai visto prima, neppure nel videogioco originale.

Come riportato anche da Games Radar, infatti, il trailer presenta molti personaggi che i fan del videogioco riconosceranno, da quelli più ovvi come Joel ed Ellie, a Tess, Tommy e Marlene.

Nel filmato, tuttavia, appare anche un personaggio inedito, interpretato da Melanie Lynskey, il quale ha sicuramente destato l’attenzione del fan più attenti.

Il giornalista di Entertainment Weekly Nick A. Romano ha confermato infatti che l’attrice sarà Kathleen, definita come la spietata leader di un movimento rivoluzionario a Kansas City.

La descrizione lascia intendere che questa Kathleen potrebbe essere un membro importante delle Luci, ossia il gruppo di ribelli che non si fermerà davanti a nulla pur di creare un vaccino per il virus che sta trasformando gli esseri umani in mostri.

Sappiamo già che l’organizzazione sarà presente nello show grazie all’inclusione di Marlene, portata in vita dalla doppiatrice del gioco originale Merle Dandridge.

L’ambientazione suggerisce che Kathleen potrebbe essere quindi una cacciatrice con una reputazione da persona violenta. Inoltre, la Lynskey ha condiviso il promo poco dopo la sua comparsa online con la didascalia «Sorpresa!».

Nel cast della serie troveremo anche Elaine Miles, Lamar Johnson, Graham Greene, Anna Torv, Murray Barlett, Nico Parker, Keivonn Woodard, Storm Reid, Jeffrey Pierce, Gabriel Luna e Nick Offerman.

Avete visto anche che in occasione del recente The Last of Us Day – tenutosi durante la giornata di ieri – sono stati rilasciati anche alcuni “regali” per tutti i giocatori?