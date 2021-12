La sequenza più drammatica di The Last of Us in live-action è ancora più scioccante

The Last of Us è uno dei giochi più importanti della generazione di PS3, in grado di coinvolgere una legione di fan, molti dei quali felici di omaggiarlo in tutti i modi possibili e immaginabili.

La prima avventura di Ellie e Joel è infatti un’esperienza davvero unica, grazie a una trama e dei personaggi a tratti indimenticabili. Del resto, parliamo di un gioco che ha ricevuto il via libera per una serie TV ufficiale targata HBO, la quale promette faville. Senza contare che, nell’attesa dell’uscita dell’episodio pilota della serie ispirata al gioco Naughty Dog alcuni fan italiani hanno dato alla luce un fan-movie davvero da non perdere, a cui ora si aggiunge un’altra opera davvero d’impatto. Attenzione: seguono spoiler sulla trama e i personaggi del gioco Naughty Dog. Proseguite a vostro rischio. Il canale MnG Video ha da poco pubblicato un breve cortometraggio che rende omaggio ai personaggi di Joel e Sarah, la coppia padre figlia il cui rapporto viene drammaticamente interrotto all’inizio del primo capitolo. Il breve filmato che trovate poco sotto mostra i due personaggi, evidenziando il legame che li lega, prima degli eventi che cambieranno per sempre i loro destini. Ovviamente, nel caso non abbiate giocato al primo The Last of Us, il nostro consiglio è di non procedere con la visione del video.

Davvero straziante, anche in questa versione live-action, la sequenza in cui i due cercano di fuggire, prima che la figlia dodicenne di Joel finisca per perdere la vita dopo essere stata colpita da un proiettile sparato da un soldato.

Come se avessimo bisogno di qualcos’altro per versare una valle di lacrime, un altro fan ha da poco deciso di riunire Joel e sua figlia Sarah, di nuovo insieme in una fan art realmente commovente.

Ma non solo: qualcuno ha pubblicato anche le concept art di una delle sequenze più drammatiche di The Last of Us Part II, tanto per commuoverci ancora un po’.