Final Fantasy VII Remake, nuovi indizi suggeriscono l’arrivo su PC

Secondo una serie di indizi emersi nei mesi scorsi che ora trovano nuove conferme, Final Fantasy VII Remake potrebbe essere il prossimo titolo a “traslocare” da PlayStation a PC.

I giocatori hanno avuto modo di rivivere l’avventura di Cloud Strife grazie alla versione Intergrade ma rimangono in costante attesa di novità sulla Parte 2, che promette già grandi cose.

Stando alle informazioni emerse finora il gioco potrebbe dotarsi di una struttura open world con un occhio di riguardo per l’esplorazione, come spiegato dalla stessa Square Enix.

In merito all’eventualità di una versione PC, la notizia di oggi si ricollega a quanto vi avevamo detto all’inizio dell’estate, quando il titolo spuntò nel database di Epic Games Store.

A scovare il nome del gioco fu il sito EpicData, che all’epoca avvisò di aver avvistato, oltre al succitato gioco di Square Enix, anche la presenza di Alan Wake Remastered.

Per quanto riguarda il titolo di Remedy, l’arrivo in una nuova veste è stato recentemente “confermato” da un rivenditore che riporta, oltre a quella per PC, anche la presenza di versioni per PS4, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One.

Alan Wake Remastered dovrebbe arrivare il 5 ottobre e la notizia è rimbalzata praticamente ovunque, dando nuova credibilità al “vecchio” riferimento a Final Fantasy VII Remake, dato sempre più vicino a un’uscita su PC.

Inutile ricordavi che è bene prendere notizie del genere con la dovuta cautela, ma la supposizione sembra essere avvalorata dall’accordo tra Square Enix ed Epic grazie al quale la serie di Kingdom Hearts sbarcò su PC a marzo 2021 in esclusiva su Epic Games Store (via VGC).

Va inoltre precisato che il periodo di esclusività del remake del settimo capitolo era inizialmente destinato a concludersi ad aprile 2021, ma in seguito è stato esteso di «minimo sei mesi» dopo l’uscita della versione Intergrade per PS5.

Tenendo bene a mente che l’esclusività terminerà a dicembre 2021 e il fatto che la previsione di EpicData sembra essere quanto meno attendibile, non resta che aspettare eventuali conferme ufficiali.

Da qui a dicembre manca ancora parecchio, e potreste non riuscire a tenere a freno la voglia di provare Intergrade anche alla luce di un nuovo finale esclusivo per PS5.

La versione per la console next-gen di Sony ha anche il merito di aver risolto un problema “storico” del prodotto: ricordate la celebre (non per i motivi giusti) porta?

Il settimo capitolo della saga è stato un vero e proprio spartiacque. Sapevate che Sony lo sfruttò per “umiliare” Nintendo? Già, erano proprio altri tempi.