La prossima esclusiva PS5 non sarà più rinviata: è Gold

Insomniac Games ha appena confermato che Ratchet & Clank Rift Apart, la prossima esclusiva PS5 in arrivo il prossimo mese, è entrato ufficialmente in fase Gold.

Significa dunque che lo sviluppo dell’ultimo capitolo di Ratchet & Clank è finalmente completo: adesso agli sviluppatori non resta che dedicarsi alla produzione per il commercio del gioco.

Ricordiamo infatti che il lancio del gioco è previsto per l’11 giugno 2021: dato che è finalmente diventato Gold, non sarà più rinviato e sarà presto disponibile per il commercio.

Abbiamo inoltre avuto la possibilità di passare due giorni con l’ultimo titolo di Insomniac Games, confermandovi l’enorme bontà del lavoro di quello che potrebbe essere il primo vero titolo next-gen.

Ratchet & Clank: Rift Apart adesso è Gold!

Come riportato da Game Informer, la software house ha deciso di celebrare questo traguardo e condividerlo con i propri fan tramite un post sul proprio account ufficiale Twitter.

L’occasione è servita a confermare la data di lancio ed a mostrare un’animazione in cui Rivet, la lombax femminile introdotta in questo capitolo, ottiene il trofeo appropriatamente nominato «Gone Gold».

Potete osservare voi stessi questa gradevole clip qui sotto tramite il tweet ufficiale di Insomniac Games:

We’re pleased to announce that Ratchet & Clank: Rift Apart has Gone Gold 🔩 ahead of its release on June 11th exclusively on PlayStation 5. #RatchetPS5 pic.twitter.com/DKgbc5Jd3C — Insomniac Games (@insomniacgames) May 13, 2021

Ratchet & Clank Rift Apart è ormai dunque pronto al prossimo grande passo: mostrare a tutti i giocatori di cosa è realmente capace PS5, non solo da un punto di vista della qualità grafica ma anche e soprattutto per le performance dell’SSD.

Gli utenti possono dunque iniziare a contare sul proprio calendario i giorni che li separano da questa grande esclusiva, dato che ormai manca ufficialmente meno di un mese.

Per ingannare l’attesa, potrete già iniziare a gustarvi un lungo gameplay, pubblicato in occasione dello State of Play dedicato, in grado di mostrare a tutti un assaggio di next-gen.

Ratchet & Clank Rift Apart ha anche un prequel animato, intitolato Life of Pie, con tutti i doppiatori che sono tornati ad interpretare i loro storici ruoli.

Anche il capitolo della serie pubblicato su PS4 è diventato next-gen, grazie ad un aggiornamento gratis che gli consente di sfruttare le caratteristiche di PS5.