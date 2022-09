La nuova esclusiva Nintendo Switch è un sogno 2D per i fan Disney

In queste ore è stato alzato il sipario su Disney Illusion Island, una nuovissima avventura Disney cooperativa per quattro giocatori in arrivo su Nintendo Switch.

Il gioco è stato mostrato per la prima volta al Disney & Marvel Games Showcase, uno dei tanti eventi del più reboante D23 Expo.

La grande convention Disney (qui il nostro recap completo) ha infatti messo in mostra ciò che l’azienda leader del mondo dell’intrattenimento porterà nel mercato videoludico nei prossimi mesi.

Come riportato anche da Eurogamer.net, la nuova avventura in 2D è stata realizzata sulla base di un progetto cancellato nel 2016 da Dlala Studios.

Disney Illusion Island avrà come protagonisti Topolino, Minnie, Paperino e Pippo, ispirati ai cortometraggi del cartone animato di Mickey Mouse.

«Unisciti a Topolino e i suoi amici in una missione per salvare un mondo misterioso dal disastro!», si legge nella descrizione del gioco su YouTube.

«In questo nuovissimo platform d’avventura cooperativo per 1-4 giocatori, vi muoverete nei panni di Topolino, Minnie, Paperino e Pippo in un mondo splendidamente realizzato a mano mentre correte, nuotate, oscillate e saltate per recuperare tre libri magici e salvare il mondo».

«Disney si trova in una posizione diversa», ha dichiarato Luigi Priore, vicepresidente di Disney, Pixar e 20th Century Games, a IGN US.

E ancora: «È esattamente lo stesso gioco? Non lo è. È Dlala? Sì. Ci stanno mettendo la loro creatività? Si. Sono gli stessi personaggi? Sì.»

«Allora non funzionava, ma l’ambiente è cambiato con l’arrivo di Sean Shoptaw [Senior VP, Walt Disney Games], con l’ingresso di persone come John Drake sul fronte dello sviluppo commerciale. Conoscevamo già [l’amministratore delegato di Dlala] AJ [Grand-Scrutton] e il team di Dlala e sapevamo che potevano fare un ottimo lavoro, quindi volevamo avviare un progetto e lavorare con loro per creare questo nuovo gioco», ha concluso Priore.

Ricordiamo che durante il recente appuntamento di ieri sera con il Disney and Marvel Games Showcase, è stato mostrato anche un primo teaser trailer del nuovo gioco Marvel di Skydance New Media dedicato a Captain America e a Black Panther.

Ma non solo: avete letto che Disney ha anche da poco annunciato una remastered di un piccolo, grande classico degli anni ’90?

Se invece desiderate supportare il lavoro di SpazioGames.it, vi ricordiamo che potete acquistare i vostri videogiochi su Amazon da questo link affiliato, senza nessun costo aggiuntivo.