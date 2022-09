Disney ha annunciato la remaster di un grande classico degli anni ’90

Forse una delle più grandi sorprese del Disney and Marvel Games Showcase di ieri notte è stata la notizia di una remaster di Gargoyles.

Se non conoscete questo gioco, specie se siete nati in tempi non sospetti, si tratta di un platform 2D sviluppato da Disney Software e pubblicato su SEGA Mega Drive/Genesis nel 1995.

Come il titolo suggerisce, il videogame è basato sulla serie animata omonima Disney degli anni ’90 molto nota all’epoca, coi giocatori che prendono il controllo di Goliath, intendo a fermare l’Occhio di Odino e l’antagonista Demona.

Gargoyles Remastered seguirà quindi l’uscita di Aladdin, Il Re Leone e Il Libro della Giungla nella collezione Disney Classic Games (che trovate anche su Amazon a ottimo prezzo).

Questa nuova e sicuramente nostalgica rimasterizzazione di un grande classico del passato è curata dal team di Empty Clip Studios, autori anche di Streets of Kamurocho.

Purtroppo non è stata ancora annunciata alcuna piattaforma di riferimento, anche se immaginiamo che il gioco possa uscire su console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Poco sotto trovate alcuni filmati tratti dal gioco originale, per gentile concessione del canale YouTube Media Pool (via Nintendo Life).

La serie animata è arrivata anche in Italia con il nome di Gargoyles Il Risveglio degli Eroi ottenendo da subito un grande clamore e un nutrito gruppo di appassionati, ed è attualmente disponibile sul catalogo Disney+.

La remaster di Gargoyles offrirà una grafica riveduta e corretta ad alta definizione, oltre ovviamente anche a un sistema di controlli ammodernato, per venire incontro alle esigenze dei giocatori di oggi.

Ricordiamo che durante l’appuntamento di ieri con il Disney & Marvel Games Showcase è stato anche svelato il nuovo gioco Marvel di Skydance Media: introdotti a Parigi dal breve trailer, ci siamo ritrovati ben presto proiettati davanti allo scudo di Capitan America e alle gesta di Black Panther.