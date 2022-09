Disney & Marvel Games Showcase 2022 | Tutti gli annunci e i trailer

Il mondo dei videogiochi ha visto per la prima volta il Disney & Marvel Games Showcase, uno dei tanti eventi del più reboante D23 Expo, la grande convention della Disney in cui l’azienda leader del mondo dell’intrattenimento ha svelato tutte le novità a livello videoludico.

Tra Star Wars, gli eroi della Casa delle Idee, e i classici personaggi Disney, sono tanti gli eroi, antieroi e villain che potranno popolare il mondo videoludico nei prossimi anni.

Inutile specificare quanto le licenze in forza a Disney siano attraenti non solo per gli appassionati di cinema e serie TV, ma anche per i videogiocatori considerato quanto i personaggi siano ormai famosi in un mondo crossmediale.

Le aspettative erano se non altissime almeno interessanti, proprio per questo motivo. Vediamo quindi tutti gli annunci del primo, magari di una lunga serie, Disney & Marvel Games Showcase!

Tron Identity

Dai Bithell Games, sviluppatore di Thomas Was Alone, John Wick Hex e Volume, viene svelato Tron Identity, un gioco di cui sappiamo molto poco, a parte questo trailer teaser in anteprima di D23.

Sarà disponibile nel 2023 e si può già mettere in wishlist su Steam.

Illusion Island

La successiva World Premiere è un gioco che farà venire qualche brividino ai nostalgici, perché Illusion Island farà scattare un sacco di scintille ai giocatori più navigati.

Un platform 2D che ricorda molto Rayman Legends, che si potrà giocare fino a quattro giocatori in couch co-op e che sarà pubblicato in esclusiva su Nintendo Switch.

Sembra un’avventura davvero promettente, e divertentissima, che sa di passato ma con uno stile estetico molto moderno.

Marvel’s Midnight Suns

Tornando alla Casa delle Idee ritorniamo a vedere il già noto Marvel’s Midnight Suns, con un nuovo gameplay trailer che mostra le potenzialità di questo strategico che eredita la struttura di XCOM con i personaggi e villain della Marvel.

C’è anche una data di uscita definitiva piazzata per il 2 dicembre 2022 – con quindi un anticipo rispetto all’ultimo rinvio, che aveva parlato di inizio 2023. Ad anticipare la narrazione del gioco ci saranno dei cortometraggi chiamati prequel shorts, che saranno disponibili dal 31 ottobre.

Strike Force

Strike Force ci ricorda della sua esistenza e annuncia l’arrivo di un nuovo personaggio, ovvero Red Hulk, che scatenerà la sua furia nel gioco mobile a partire dal 13 settembre.

Marvel Snap

Il prossimo titolo mobile, e PC, è Marvel Snap, il card game già uscito in beta chiusa sulle due piattaforme.

Il gioco di carte con gli eroi e villain della Casa delle Idee ora ha una data di uscita, per iOs e Android, piazzata per il 18 ottobre, e ci si può registrare già da ora.

Aliens: Dark Descent | Avatar: Frontiers of Pandora

Contemporaneamente abbiamo visto anche un nuovo, brevissimo, gameplay di Aliens: Dark Descent che, anche in questo caso, ci ricorda della sua esistenza e poco altro.

Discorso simile per Avatar: Frontiers of Pandora, che si mostra nuovamente con un breve segmento dedicato al gioco, un nuovo video senza troppe informazioni importanti.

LEGO The Skywalker Saga | Return to Monkey Island

LEGO The Skywalker Saga, il fortunatissimo titolo che ha rilanciato la serie di videogiochi a mattoncini, ci ricorda che arriverà una nuova edizione speciale del gioco che con molti DLC e contenuti aggiuntivi.

E non manca il reminder di Return to Monkey Island, che ci ricorda che il gioco sta arrivando per rievocare l’importanza di questo franchise fondamentale.

Gargoyles Remastered

A seguire una piccola sorpresa per Gargoyles Remastered, a tutta nostalgia, che dopo il ritorno della serie TV su Disney+ ora ritorna anche con il classico videogioco degli anni ’90.

Mirrorverse

Il nuovo annuncio è Mirroverse, un gioco di ruolo d’azione per mobile con un mondo appena reinventato, assediato da una minaccia oscura e implacabile.

Sembra una sorta di moba misto a tower defense, sarà disponibile per il download in tutto il mondo il 23 giugno 2022.

Speedstorm

Anche Speedstorm torna a mostrarsi, ormai prossimo all’uscita, e il trailer dell’evento Disney & Marvel ci annuncia l’arrivo dei personaggi del franchise di Monsters & Co. all’interno del racing game ispirato a Mario Kart.

Dreamlight Valley

Dreamlight Valley, il titolo già disponibile (qui trovate le nostre impressioni) che rievoca le atmosfere di Animal Crossing ma con i personaggi Disney, annuncia l’arrivo di una serie di contenuti legati al franchise di Toy Story, l’immortale film di animazione della Pixar.

Avatar: Reckoning

Il franchise cinematografico raddoppia la sua offerta videoludica con Avatar: Reckoning.

Si tratta di un ibrido tra sparatutto e MMORPG, per iOS e Android, ambientato nel mondo di Pandora, in cui i giocatori dovranno combattere per salvare il mondo con un proprio personaggio originale. Il feeling è quello di uno strano mix tra Gears of War e Call of Duty.

Progetto Marvel con Cap e Pantera Nera

Finalmente si mostra anche l’attesissimo progetto di Amy Hennig e Skydance New Media. Con un’emozionante trailer, ma senza gameplay né nome del gioco, ci viene mostrato quello che sarà l’action adventure con Capitan America e Pantera Nera.

Ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, un quartetto di eroi dovrà combattere l’Hydra e le sue perfide macchinazioni. Per maggiori dettagli sul progetto, leggete la nostra notizia.

World of Heroes

Niantic ci ha reso tutti allenatori di Pokémon, allevatori di Pikmin e tanto altro, sfruttando le potenzialità della geolocalizzazione – e a quanto pare ci renderà anche tutti eroi, adesso.

World of Heroes è infatti il nuovo progetto degli autori di Pokémon GO che, con un gameplay non meglio specificato, sfrutterà la realtà aumentata per farci usare (quasi realmente) i poteri degli eroi e villain della Casa delle Idee.

Questo conclude il primo Disney & Marvel Games Showcase.

