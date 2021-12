La next-gen di Forspoken in un video in-game davvero impressionante

Pochi giorni fa, in occasione dei The Game Awards 2021, è stato mostrato più dettagliatamente anche Forspoken, la nuova esclusiva console PS5 realizzata da Square Enix e Luminous Productions.

Sviluppato dal team che ha dato alla luce titoli come Final Fantasy XV, il gioco si pone come un’avventura in grado di tirare fuori gli artigli della next-gen.

Già lo scorso settembre, in occasione del PlayStation Showcase, avevamo avuto modo di ammirare il gioco in azione, il quale ha sicuramente attirato l’attenzione degli addetti ai lavori.

Solo di recente, grazie al nuovo trailer dei TGA, ci siamo potuti fare un’idea più chiara, a cui ora si aggiunge un nuovo ed esclusivo video gameplay pubblicato dai colleghi di IGN US.

Nel filmato che trovate poco più in basso vengono mostrati infatti ben 4 minuti tratti dalla nuova avventura targata Square e Luminous, in grado di dare sfoggio di tutte le sue qualità (specie quelle puramente tecniche).

Ricordiamo che il gioco vedrà la protagonista Frey venire trasportata da New York in un mondo dove la fantasia e gli incubi sono reali. Inizialmente noto come Project Athia, il titolo in uscita sarà un open world in terza persona dall’impostazione tipicamente fantasy.

Amy Henning, autrice dalla serie Uncharted, e Gary Whitta, (Rogue One: A Star Wars Story), hanno collaborato alla stesura della storia di Forspoken. Poco più in basso, il nuovo video gameplay.

La colonna sonora del gioco è realizzata inoltre da Bear McCreary, già autore anche dell’ultimo capitolo della saga God of War, assieme al bravisimo Gary Schyman (BioShock).

