La Francia bandisce le parole “eSports” e “streamer”, ma c’è un motivo

Ogni Paese ha il suo rapporto particolare con i videogiochi, e la Francia ha di recente preso un provvedimento singolare che riguarda la lingua.

La Francia, notoriamente un paese molto avanguardista per quanto riguarda il tema “videogiochi”, ha di recente divulgato una direttiva che riguarda l’uso di termini inglesi da parte dei videogiocatori e addetti ai lavori.

Come riporta The Guardian, i funzionari francesi hanno rivisto le regole sull’uso del gergo inglese dei videogiochi. Nel concreto il Journal officiel de la République française, l’equivalente della nostra Gazzetta Ufficiale, ha emesso dei decreti con i termini che bisogna usare per sostituire il gergo più utilizzato.

“Pro-gamer” diventa quindi “jouer professionel” (giocatore professionista), mentre “streamer” ora dovrà essere definito “jouer-animateur en direct” (conduttore di giochi dal vivo).

Ma non solo, perché anche terminologie usate in tutto il mondo ora hanno la loro traduzione ufficiale. Addio “cloud gaming” che diventa “jeu video en nuage” (videogioco nuvola) ma soprattutto “eSports”, espressione di una categoria e di un intero settore di mercato, che ora è “jeu video de competition” (videogioco competitivo).

In sostanza, se c’è un modo per dirlo in francese, va usato quello.

Il motivo di questi cambiamenti, che dovranno coinvolgere soprattutto gli addetti ai lavori, è quello di non creare una barriera alla comprensione per i non-giocatori che, alla vista di troppi anglicismi, potrebbero avere difficoltà a capire il mondo dei videogiochi.

Una battaglia, quella della preservazione della lingua, che la Francia porta avanti da tantissimo tempo anche al di fuori del mondo dei videogiochi. Un pensiero ai nostri colleghi francesi che dovranno rivedere il loro modo di comunicare.

