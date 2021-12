PS5 è ancora introvabile: il governo americano vuole fermare i bagarini

Ormai inizia a diventare sempre più concreta l’ipotesi di dover passare le festività senza che Babbo Natale riesca a riporre PS5 sotto l’albero per il secondo anno di fila.

Le console next-gen di Sony sono infatti ancora introvabili, non solo per la scarsa disponibilità del mercato ma anche per i bagarini, che con i loro bot rendono sempre più difficile acquistare online le console con DualSense incluso.

La situazione ha creato non poca frustrazione per i giocatori, stanchi dei bagarini che non solo aumentano i prezzi delle console, ma decidono poi di giocarsi tutto il guadagno nelle scommesse sui cavalli, perdendo pure i soldi.

Tra l’altro, trattare articoli così rari con persone sconosciute è sempre un pericolo, anche per gli stessi venditori: una vendita di PS5 è infatti finita in tragedia e con una sparatoria.

Se c’è una cosa sulla quale tutti i giocatori potranno dunque essere d’accordo, è che tutti i consumatori devono avere lo stesso diritto e possibilità di poter acquistare le console next-gen, senza imbrogli e bagarini pronti ad accumulare tutte le merci.

Per questo motivo, come riportato da IGN.com, il governo americano starebbe prendendo in considerazione l’idea di rendere illegali tali bot, con l’obiettivo di porre finalmente un freno a questo fenomeno.

Il disegno di legge è stato infatti proposto da un gruppo di legislatori democratici ed è stato denominato lo «Stopping Grinch Bots Act», in riferimento proprio agli strumenti utilizzati dai bagarini.

I legislatori infatti sottolineano che il bagarinaggio sta creando problemi non solo al consumatore medio, per il quale ormai acquistare prodotti come le PS5 sta diventando impossibile, ma anche per le piccole e le medie imprese, che non riescono a tenere in magazzino gli oggetti più ricercati dai clienti, scoraggiandoli inevitabilmente dagli acquisti.

La proposta del disegno di legge è dunque quella di implementare misure tecniche che mirino proprio a fermare i Grinch Bots, rendendo un reato federale bypassare questi limiti con l’abuso di poteri informatici.

Allo stesso tempo, verrebbero presi interventi di tipo legale contro i bagarini stessi, rendendo allo stesso tempo illegale vendere il prodotto ottenuto utilizzando tali mezzi.

Non è chiaro in che modo sarebbe implementato il tutto o come sarebbe possibile identificare con assoluta certezza l’utilizzo di bot, ma ciò che appare evidente è che anche i politici sono stanchi di questa situazione: se il disegno di legge dovesse passare, il bagarinaggio potrebbe diventare molto più impegnativo.

L’augurio, ancora valido, è che presto non ci sia bisogno di interventi legali e che le console possano davvero essere acquistate senza problemi: nel frattempo, Sony costruirà una fabbrica di chip dal valore di oltre 6 miliardi di dollari, proprio per garantirne una maggiore fornitura.