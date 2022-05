Passi in avanti per gli eSport in Italia: incontro positivo per regolamentazione

In questo periodo, più che mai, c’è bisogno in Italia di parlare della realtà videoludica e, in particolare, di quella relativa al mondo degli eSport. Solo qualche settimana fa il nostro Paese era stato scosso dal cosiddetto LAN-gate, la chiusura di alcune sale LAN in seguito a un esposto, che abbiamo anche approfondito in termini legali, che aveva posto i sigilli sulle attrezzature votate al gaming, fino a contrordine.

Proprio poche ore fa, ci sono stati dei passi in avanti finalmente positivi per il mondo degli eSport nostrano: una delegazione di alcuni operatori del settore – tra cui Alessio Circolari (titolare dell’eSport Palace di Bergamo), l’avvocato Gianluigi Fioriglio (docente di informatica giuridica) e Maurizio Ragno (presidente di Lega eSports) – accompagnata anche dal deputato Daniele Belotti, ha infatti incontrato la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali.

«Dopo il clamore suscitato nei giorni scorsi dal sequestro delle apparecchiature di gioco da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli» ha spiegato Circolari, in seguito all’incontro con Vezzali, «abbiamo voluto illustrare alla sottosegretaria la situazione del mondo degli eSport. Una realtà in crescita esponenziale in tutto il mondo, che in Italia conta almeno 5 milioni di giocatori abituali, 2,2 miliardi di fatturato, migliaia di posti di lavoro soprattutto tra i giovani, ma che non ha ancora una legislazione» ha evidenziato.

Un controsenso che ha portato a problemi come quelli visti nel suddetto LAN-gate, fa notare Circolari, che aggiunge «un gap pesante che lascia a libere interpretazioni normative che poi hanno portato al blitz dell’Adm e che rischia di frenare un settore in crescita a doppia cifra ogni anno».

Tuttavia, in seguito all’incontro con la sottosegretaria Vezzali, i passi in avanti compiuti sono stati positivi. Come dichiarato da Circolari:

«Siamo soddisfatti dell’attenzione dimostrata da Vezzali, sia come massima autorità dello sport italiano che come pluricampionessa olimpica, e della sua disponibilità a far parte attiva del tavolo tecnico degli eSport annunciato settimana scorsa in Parlamento dal sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze Federico Freni in risposta a un’interrogazione presentata dal deputato Daniele Belotti».

Proprio da questo tavolo potrebbero arrivare le novità più importanti per il settore, che purtroppo si ritrova spesso ad affrontare peripezie e difficoltà in Italia.

«Siamo pronti a dare tutto il supporto necessario affinché questo tavolo, che per il settore degli eSport rappresenta già un traguardo storico, possa offrire ad operatori, programmatori, team e gamer delle regole certe su cui costruire la propria attività e al tempo stesso allo Stato l’opportunità per regolamentare un settore che rappresenta anche posti di lavoro ed entrate fiscali» ha concluso Circolari.