La Firefly Edition di The Last of Us Part I arriva danneggiata ma Sony non la vuole sostituire

The Last of Us Part I è arrivato e, insieme alle storie, polemiche e reazioni di ogni tipo, Naughty Dog ha preparato anche le inevitabil edizioni da collezione come la Firefly Edition.

Una versione del gioco realmente esclusiva, non acquistabile neanche su Amazon dove c’è solo l’edizione base, che viene venduta direttamente da Sony.

In occasione dell’annuncio ufficiale venne confermato infatti l’arrivo di tre differenti edizioni specifiche del gioco, di cui una esclusiva per il mercato americano.

E proprio la Firefly Edition, la più esclusiva, è finita immediatamente nel mirino dei bagarini che la stanno rivendendo a prezzi assurdamente alti.

Se la Firefly Edition è diventata già un oggetto pregiato da collezione, alcuni utenti riportano (via VGC) dei problemi per quanto riguarda la spedizione della stessa.

Venduta unicamente attraverso PlayStation Direct, l’edizione da collezione di The Last of Us Part I sta arrivando in queste ore nelle mani dei giocatori che sono riusciti ad acquistarla al suo prezzo di listino.

Il gioco e gli extra sono contenuti in una custodia di cartone e sembra che vengano spediti senza protezione, il che li rende suscettibili ai danni.

E, come vedete dalle immagini qui sotto condivise da alcuni utenti su Twitter, non sempre sta arrivando nelle condizioni migliori:

Received #TheLastofUsPartI Firefly Edition, but I am EXTREMELY disappointed with the poor packaging used by @PlayStation , resulting in damage! C’mon @AskPlayStation you need to do better, there was ZERO packing material. People paid collector level pricing for this! @Naughty_Dog pic.twitter.com/vw28dhzSOz

Let’s try this again…

This is how my $100 collector’s edition was delivered from @PlayStation

As a collector and massive LoU fan, this is severely disappointing. @AskPlayStation pic.twitter.com/ybcUlUgQry

— Ains (@Porshapwr) September 2, 2022