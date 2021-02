La doppiatrice di Shepard piange davanti al trailer di Mass Effect: Legendary Edition

Il ritorno della trilogia di Mass Effect, con la Legendary Edition attesa ufficialmente per maggio, ha colpito nel cuore i fan di lungo corso delle avventure del comandante Shepard, che aspettano di rivestire la loro armatura N7 e di tornare sul ponte della Normandy per radunare una squadra di alleati che – ne siamo sicuri – tutti ricordiamo perfettamente.

Tra le persone particolarmente colpite da questo ritorno c’è perfino Jennifer Hale, la storica doppiatrice del comandante Shepard di sesso femminile – o “FemShep”, come venne ribattezzata nella community – che è stata mostrata nel trailer pubblicato nella giornata di martedì e che peraltro avrà come canonico in tutti e tre gli episodi l’aspetto fisico con cui abbiamo imparato a conoscerla nei materiali promozionali della saga.

Come in passato, potrete personalizzare il comandante Shepard a piacimento

«Oddio» ha dichiarato Hale in un video pubblicato sul suo profilo ufficiale Twitter, con gli occhi lucidi di commozione. «Sono qui seduta che piango perché sono così commossa! Ho visto il trailer della Legendary Edition di Mass Effect ancora e ancora, e c’è FemShep nel trailer!» ha commentato l’attrice, davvero colpita.

«È bellissimo, ne sono così felice, ragazzi: siete i migliori ed essere parte di tutto questo è la cosa più bella del mondo. Grazie BioWare, grazie fan, è davvero bellissimo e molto toccante. Volevo solo farvi sapere che sto piangendo tantissimo, perché è troppo bello!»

https://twitter.com/jhaletweets/status/1356766360202711040

Vi ricordiamo che Mass Effect: Legendary Edition arriverà su PC, PS4 e Xbox One il 14 maggio prossimo: nelle scorse ore abbiamo proposto sulle pagine del nostro sito delle impressioni a caldissimo di Domenico Musicò sul gioco, dopo aver assistito a una presentazione a porte chiuse indetta da BioWare ed Electronic Arts.

Il cofanetto includerà l’intera trilogia di Shepard, completa di DLC, e permetterà di godere di alcune migliorie, tra cui grafica in 4K, HDR e alcuni cambiamenti soprattutto nei sistemi di gioco (come la mira) del primo episodio, quello più datato, che aveva esordito nel 2007. Se ancora non avete visto nel dettaglio il trailer, potete rimediare subito a questo link. Intanto, avete già dato un’occhiata ai requisiti dell’edizione PC?