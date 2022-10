La Collector’s Edition di Cuphead non costa poco, ma è davvero unica

Qualche tempo fa, vi avevamo anticipato l’imminente arrivo di una edizione fisica di Cuphead, l’amato videogioco che ha riscosso grandissimo successo nel 2017 e che a cinque anni di distanza avrebbe finalmente reso felici anche gli amanti delle copie retail.

Tuttavia, ora è anche il momento di vedere debuttare (almeno con i suoi pre-ordini) una pregiata Collector’s Edition di Cuphead, che probabilmente non sarà per tutte le tasche ma che farà battere forte il cuore dei collezionisti.

A proporla è lo store ufficiale di iam8bit in esclusiva, con un costo di listino di 199,99 dollari, a cui potreste dover sommare degli oneri doganali, dal momento che lo store spedisce verso i clienti di tutto il mondo – ma da depositi extra-europei.

All’interno di questa Collector’s Edition, che potete prenotare a questo indirizzo, è possibile trovare:

Il gioco completo + il DLC The Delicious Last Course , proposti in disco o cartuccia (a seconda della console)

+ il DLC , proposti in disco o cartuccia (a seconda della console) Una marionetta di Cuphead alta 8″, circa 20 cm , snodata e posizionabile a vostro piacimento, realizzata a Praga dall’artista Rici Marionettes

alta 8″, circa , snodata e posizionabile a vostro piacimento, realizzata a Praga dall’artista Rici Marionettes Un carillon realizzato a mano con levetta meccanica per riprodurre la musica

realizzato a mano con levetta meccanica per riprodurre la musica Sei card speciali funnies a tema Cuphead

speciali funnies a tema Cuphead Una membership card numerata

numerata Una sleeve per contenere la custodia del vostro gioco

per contenere la custodia del vostro gioco Una mappa-poster pieghevole

Una speciale custodia con artwork interno dedicato al gioco

dedicato al gioco Una confezione che riprende il palco del gioco, perfetta per esporre la marionetta!

La Collector's Edition di Cuphead

Va da sé, insomma, che il cofanetto sia particolarmente ricco. Le spedizioni, secondo il produttore, sono attese per il primo quarto del 2023, con la Collector’s Edition di Cuphead che è prevista per Nintendo Switch, per Xbox e per PlayStation, a vostra scelta.

Ad affiancare questa edizione da collezione, ricordiamo, ci sarà anche la standard (già in pre-order su Amazon), che proporrà a sua volta gioco e DLC, artwork interno alla custodia, membership card e sei card funnies speciali a tema.

«Un’edizione fisica di Cuphead è qualcosa che ci entusiasma da molto tempo» ha voluto commentare, ha dichiarato Maja Moldenhauer, alla guida di Studio MDHR nella posizione di direttrice.

«Gran parte della nostalgia che ha alimentato la progettazione di Cuphead è incentrata sulla meravigliosa esperienza tattile di prendere il gioco che si ama dallo scaffale, aprire la custodia e tuffarsi in una nuova sfida o in una grande avventura. Non c’è niente di simile e non potremmo essere più entusiasti dei team di iam8bit e Skybound per averci aiutato a portare Cuphead nelle mani dei giocatori, con la stessa cura meticolosa e la stessa maestria con cui abbiamo realizzato il gioco stesso. In un anno pieno di emozioni qui allo Studio MDHR, non riesco davvero a pensare a un modo migliore per concludere le cose se non con questa uscita».

L'edizione Standard di Cuphead

Vi ricordiamo che Cuphead di recente è diventato anche una serie animata per Netflix: vi abbiamo proposto la nostra disamina nella recensione a firma del veterano Marcello Paolillo.

Cuphead è disponibile su PC, console PlayStation, console Xbox e Nintendo Switch. Trovate qui la recensione del recente DLC The Delicious Last Course, mentre qui la video recensione completa del gioco.