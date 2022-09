Dopo cinque anni, Cuphead ora ha un’edizione fisica

Cuphead è un successo davvero sorprendente, a vederlo oggi. Nato come esclusiva Xbox, è diventato rapidamente una hit mondiale.

Capace anche di generare una serie di prodotti di merchandise molto imponente, come quelli che potete trovare su Amazon al miglior prezzo.

Un successo che lo studio ha recentemente celebrato aggiungendo anche delle novità al gioco base, delle sorprese inattese che hanno fatto piacere ai giocatori.

Cuphead si è aggiornato anche in maniera ufficiale ovviamente, con l’attesissimo The Delicious Last Course, il DCL sviluppato per tanti anni di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione.

Dopo cinque anni, 4 milioni di copie digitali vendute, innumerevoli premi e un adattamento televisivo di successo per Netflix (una serie davvero divertente), ora anche Cuphead avrà finalmente la sua edizione fisica.

L’annuncio è arrivato da Studio MHDR e iam8bit, azienda specializzata in edizioni da collezione e merchandise, tramite Twitter nel giorno del quinto anniversario del gioco.

On Cuphead’s 5th anniversary, we’re overjoyed to say: the game is Coming Soon to retail stores everywhere!! It will be available for Xbox One, PlayStation 4 & Nintendo Switch…including The Delicious Last Course!

Sign up now to be the first to know more: https://t.co/FAs05ii86R pic.twitter.com/xz2OClBpwq

— Studio MDHR (@StudioMDHR) September 29, 2022