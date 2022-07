La Collector’s di Hogwarts Legacy spunta per sbaglio online

Non ci sono dubbi che Hogwarts Legacy sia uno dei videogiochi più attesi per la fine del 2022. La nuova avventura ambientata nell’universo di Harry Potter vi permetterà di creare il vostro mago e affrontare la sua vita a Hogwarts prima delle vicende del celebre Harry, con tante peculiarità di gameplay di cui vi abbiamo parlato nel nostro articolo.

Mentre siamo ancora in attesa di scoprire quando il gioco (che potete prenotare su Amazon, se interessati) arriverà ufficialmente, sono finiti online anzitempo i dettagli sulla sua Collector’s Edition. Non ci sono delle immagini, ma l’elenco dei contenuti su cui questa dovrebbe contare, come evidenziato dagli zelanti colleghi di VGC.

I dettagli erano nascosti tra i file del sito ufficiale del gioco, quindi è difficile immaginare che le informazioni che riportano siano inesatte. Secondo questi, all’interno della Collector’s Edition dovremmo trovare diversi oggetti cosmetici digitali da utilizzare all’interno del gioco e previsti anche per la Deluxe Edition.

Hogwarts Legacy arriverà su tutte le maggiori piattaforme

La Collector’s avrà in più anche quello che sembra essere un oggetto da collezione, considerando che parla di una «bacchetta magica volante con libro» – probabilmente una statuetta di qualche tipo per i fan più instancabili della saga.

Un altro elemento interessante è che si parla di 72 ore di accesso anticipato, il che significa che chi sceglierà la Collector’s Edition (o la Digital Deluxe, da quanto svela il leak) potrà giocare tre giorni prima rispetto alla data di lancio, a oggi ignota.

È una strategia di marketing che abbiamo visto anche su diversi altri prodotti, volta a spingere gli utenti verso il pre-order delle edizioni più pregiate.

In sintesi, la Collector’s Edition di Hogwarts Legacy dovrebbe quindi includere:

Gioco completo

Mount Thestrat

Dark Arts Cosmetic Pack

Dark Arts Battle Arena

Dark Arts Garrison Hat

Accesso anticipato di 72 ore

Kelpie Robe

Custodia steelbook

Bacchetta magica fluttuante con libro

Rimaniamo ora in attesa di scoprire quando il gioco arriverà. Proprio pochi giorni fa, gli autori avevano svelato un nuovo scorcio da Hogwarts, dopo che avevano rassicurato i fan in merito al possibile abuso di microtransazioni per quelle che – nel video gameplay allo State of Play dedicato – erano sembrate delle meccaniche a tempo pronte a richiamare le dinamiche da gioco mobile.

L’uscita è attesa entro la fine dell’anno su tutte le maggiori piattaforme.