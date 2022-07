La campagna di Halo Infinite si aggiorna, ma non nel modo che pensate

Halo Infinite ha avuto una uscita tumultuosa, diviso tra il multiplayer gratis e l’attesa campagna single player come gioco “normale” a pagamento.

D’altronde la saga di Halo è sempre stata caratterizzata da una grande narrativa, e il nuovo capitolo (che trovate su Amazon) non è stato da meno.

Il multiplayer era partito molto bene, ma i giocatori hanno cominciato ad abbandonarlo per la mancanza di nuovi contenuti.

Mentre la campagna di Halo Infinite, che era finita al centro delle polemiche per la mancanza della modalità co-op, finalmente si è aggiornata con la funzione tanto attesa.

E a quanto pare la storia del mondo di Halo Infinite si espanderà presto ma, prima che possiate controllare gli aggiornamenti, sappiate che non sarà attraverso la vostra copia del gioco.

Come riporta Eurogamer.net, infatti, un nuovo romanzo basato sull’universo di Halo arriverà nei negozi il 9 agosto.

Questo libro, intitolato Halo: The Rubicon Protocol, fungerà da prequel di Halo Infinite e racconta i sei mesi prima del risveglio di Master Chief e dell’inizio della campagna del gioco.

Come potete immaginare, il fatto che la storia di Infinite venga espansa attraverso i libri e non dei DLC ha fatto alzare qualche sopracciglio ai giocatori.

E probabilmente anche a voi che state leggendo. Sappiate che siete in buona compagnia, perché l’annuncio del libro su Twitter ha creato reazioni di ogni tipo.

“Captain Lasky to all hands. Banished forces are present above the ring—repeat, Banished forces are between us and our target."

Witness the devastating Banished ambush at Zeta Halo from a different point of view in HALO: THE RUBICON PROTOCOL on August 9.https://t.co/cHDwtASgGT pic.twitter.com/43MKWWAyIB

— Halo (@Halo) July 8, 2022